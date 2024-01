Ferrari oficializa esperada renovación de Charles Leclerc: ahora aguardan por Sainz

Charles Leclerc puso fin a rumores que hablaron de su posible salida y optó por continuar en Ferrari, noticia oficializada durante esta semana por la propia escudería.

En un escueto comunicado, el equipo transalpino confirmó que alcanzó un acuerdo con el monegasco para extender su vínculo de manera plurianual, es decir, por varios años de los cuales, aún no existe certeza.

Recordar que Charles Leclerc llegó a la Driver Academy de Ferrari en 2016, para luego debutar con Sauber en la Fórmula 1 y regresar al equipo de Maranello en 2019.

En cuanto a números, el piloto de 27 años cerró su temporada 2023 en el quinto puesto, superando por dos a su compañero, Carlos Sainz, que aún no renueva su vínculo con el ‘Cavallino Rampante’.

Para este 2024, el director de la Scudería Ferrari, Fred Vasseur, prometió que apuntan “a darle a Charles un auto ganador y sé que su determinación y compromiso son elementos que pueden marcar la diferencia para ayudarnos a alcanzar nuestras metas”.

The Dream Continues. Grateful to announce that I will continue my adventure in red. ❤️ @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/e9S6ot1sP9

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) January 25, 2024