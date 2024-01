Neuville domina en el WRC de Montecarlo y se hace con el liderato del Mundial de Rally

El belga Thierry Neuville (Hyundai) impidió este domingo la décima victoria en el Rally de Montecarlo del nueve veces campeón del mundial de rallies (WRC), Sébastien Ogier (Toyota), y se llevó por segunda vez la prueba por excelencia del circuito.

Neuville, además, consiguió los 30 puntos de la fecha al logar los 25 puntos por la primera plaza del fin de semana y los cinco que se otorgan al más rápido del último tramo.

El belga, que rozó la perfección este domingo, desechó el sueño de Ogier muy cerca de Gap, su ciudad natal, y sumó los primeros 30 puntos del mundial de cara a un apasionante WRC en el que previsiblemente el británico Elfyn Evans (Toyota) será su máximo rival.

Y es que Evans terminó tercero, por detrás de Neuville y de Ogier, en un fin de semana en el que el galés comenzó mandando el jueves y el viernes. Pero un par de fallos en los últimos tramos del sábado le impidieron luchar por la primera plaza por la que pugnaban el belga y el francés.

Por contra, el belga comenzó el sábado tercero, con Evans y Ogier por delante y a dieciséis segundos del tiempo del piloto galés. Sin embargo, el de Hyundai dominó a la perfección la jornada del sábado, ganando el primero y el sexto tramo y siendo segundo en los otros cuatro tramos de la prueba.

Así, superó a Ogier por apenas tres segundos y tres décimas y se llevó los primeros 18 puntos provisionales de la prueba, a la espera de completar la jornada del domingo, según el nuevo sistema de puntuación.

Ogier apenas se quedó a tres segundos y tres décimas de Neuville a falta de la última jornada, que repartía 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos a los más rápidos del domingo además de 5, 4, 3, 2 y 1 puntos para los cinco más rápidos del último tramo cronometrado.

Y este domingo, a pesar de los envites del francés, Neuville se exhibió sobre el asfalto. Lideró los tres sectores de la jornada, los números 15, 16 y 17 del rally, para afianzar su primera plaza, conseguir su segunda victoria en Montecarlo tras la de 2020 e impedir que Ogier, en su casa, pudiera conseguir su décima victoria de la prueba, conformándose con la segunda plaza.

Pero no sólo eso sino que en el Power Stage -que otorga cinco, cuatro, tres, dos y un punto a los más rápidos- volvió a liderar la prueba y se llevó los cinco puntos que se reparten al ganador para reivindicarse y mostrar que este año que acaba de comenzar será uno de los principales aspirantes a un título que se le resiste, pues ha sido cinco veces subcampeón del WRC.

Win #20 for @thierryneuville!

The Hyundai pairing come away with a maximum 30 points, the perfect stage to 2024! pic.twitter.com/2iQexL8atU

— World Rally Championship (@OfficialWRC) January 28, 2024