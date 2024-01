Buscan cuidar a su tricampeón: Max Verstappen filtra la gran prohibición impuesta por Red Bull

Max Verstappen reveló la gran prohibición que le impuso Red Bull recordando el accidente sufrido por Michael Schumacher hace más de una década.

Max Verstappen se encuentra consolidando su nombre en la Fórmula 1, luego de obtener en el 2023 su tricampeonato en el ‘Gran Circo’, en una temporada donde impuso un ritmo y diferencia abismales contra sus competidores, quienes quedaron muy por debajo de la velocidad que alcanzó el ‘tulipán’, en los diversos eventos de la F1.

Es por eso que el neerlandés es para Red Bull su ‘joya’ más preciada y por ello, buscan cuidarlo de cualquier inconveniente que complique su trabajo y su vínculo hasta el 2028.

Debido a esto es que el propio piloto N°1 de la escudería de la bebida energética, reveló en conversación con la revista neerlandesa Formule1, que Red Bull le impuso una rígida cláusula con prohibiciones al momento de firmar el extenso contrato entre ambas partes.

Primero, hay que saber que Verstappen se encuentra junto a su pareja, Kelly Piquet, en Gstaad, Suiza, buscando las mejores pistas de esquí cubiertas por la nieve, pero lamentablemente, Max no tiene permitido practicar dicho deporte por las complicaciones que podría tener en caso de caer, debido al recuerdo latente que está en la Fórmula 1 del accidente de Michael Schumacher, quien a más de 10 años de una estrepitosa caída se encuentra con diagnóstico reservado y en silencio junto a su familia.

La prohibición

Es por eso que Verstappen confesó: “Hace cinco años que no esquío por el riesgo de romper o torcer algo con todas sus consecuencias, asegurando que en su mencionada cláusula tiene prohibido realizar deportes que sean un riesgo para su salud.

“Y, por supuesto, también sabiendo que aún quedan años en los que tengo una gran oportunidad de volver a ser campeón y ganar carreras. Cuando piensas en eso, automáticamente corres un poco menos de riesgo”, finalizó.

Cabe destacar que en septiembre del 2023 también habló sobre la llamativa prohibición, cuando junto a Sebastian Vettel, fueron invitados participar en un evento de Red Bull en Nürburgring.

Fue en ese momento donde detalló que Helmut Marko, uno de los asesores de Red Bull, golpeó la mesa y no le permitió al neerlandés poder subirse a uno de los monoplazas para la exhibición.

“Quería hacerlo, pero Helmut no me lo permitió. Sabía que intentaría llegar al límite. Me hubiera encantado hacerlo”, indicó en su momento Max, para luego complementar que “no quería empezar con problemas innecesarios. Escuché que esto iba a suceder y Helmut estaba sentado a la mesa cuando surgió y dijo: ‘¡No, no, no, no vas a hacer eso!”.