"Etapa del infierno" golpeó a chilenos en el Dakar: Cornejo sale del podio y Quintanilla cedió puestos

Este viernes llegó a su fin la etapa de 48 horas del Rally Dakar 2024, la gran novedad del certamen y que, lamentablemente, complicó a los chilenos en la categoría de Motos.

José Ignacio Cornejo (Honda) acabó en el noveno lugar, con un crono de 08 horas, 19 minutos y 18 segundos, a más de 21 minutos del ganador de la “etapa del infierno”.

El vencedor fue el francés Adrien van Beveren (07H 57′ 29”), quien le sacó 4 de minutos de ventaja a su más cercano perseguidor, el austriaco Toby Price (08H 01′ 42”). El podio lo cerró el estadounidense Ricky Brabec (08H 02′ 31”).

En tanto, Pablo Quintanilla pagó caro el haberse quedado sin combustible en la jornada del jueves y, finalmente, cerró la etapa de 48 horas en el puesto 31, con un tiempo de 09 horas, 54 minutos y 12 segundos.

Con estos resultados, el ‘Nacho’ Cornejo salió momentáneamente del podio en la clasificación general de las Motos.

Y es que luego de la “etapa del infierno”, el chileno cayó del segundo al cuarto puesto, con un crono total de 27 horas, 25 minutos y 35 segundos.

Al mando de la general quedó el norteamericano Ricky Brabec (Honda), quien ostenta un tiempo acumulado de 27 horas, 11 minutos y 21 segundos, aventajando en 14 minutos a Cornejo.

El podio lo completan el botsuano Ross Branch (27H 12′ 12”) y el francés Adrien van Beveren (27H 20′ 42”).

Mientras, ‘Quintafondo’ ahora está decimoséptimo en la general, con un tiempo total de 29 horas, 26 minutos y 02 segundos.

Vale mencionar que este sábado será día de descanso en Rally Dakar, por lo que la actividad en Arabia Saudita se retomará el domingo 14 de enero.

