Pablo Quintanilla se quedó sin bencina a 10 km del repostaje e hipoteca chances en el Dakar: "Es duro"

Triste y devastado anímicamente. Así se encuentra en la actualidad el piloto chileno Pablo Quintanilla en pleno desarrollo del Rally Dakar 2024.

Y es que un ‘paso en falso’ dejó al oriundo de San Antonio, que venia de ganar la quinta etapa- prácticamente sin chances -salvo un milagro- de ganar la presente edición del evento en la categoría de motos.

“Es un momento triste”, admitió el propio ‘Quintafondo’ en medio de la pausa de la sexta etapa, de 48 horas y denominada ‘la reina’ de la competencia.

“Es duro cuando has trabajado tanto y durante tanto tiempo para esta carrera”, agregó.

Fue la propia organización la que alertó de un problemas de Quintanilla en un reporte en el ‘en vivo’ de su sitio oficial.

“Pablo Quintanilla, ganador de ayer y último piloto del Rally GP en tomar la salida hoy, ha tenido problemas mecánicos tras 184 km. El chileno está ocupado con las reparaciones y no sabe cuándo podrá retomar la especial”, escribió.

Sin embargo, minutos después, se actualizó la información: Quintanilla se había quedado sin combustible a unos 10 kilómetros del repostaje.

“Pablo Quintanilla ha conseguido repostar y ha retomado la especial. El chileno ha perdido más de una hora, lo que comprometerá seriamente sus posibilidades de subir al podio final“, agregó el Dakar.

🏍 Stage winner yesterday, @quintanilla102 has run out of fuel after 184 km, just a dozen kilometres before refuelling. He is waiting for someone to help him. ⛽️#Dakar2024 pic.twitter.com/pHx4BBK2RT

— DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2024