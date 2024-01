Chilenos protagonistas en Dakar: Quintanilla gana la quinta etapa, mientras Cornejo pierde liderato

El Rally Dakar 2024 sigue al rojo vivo en Arabia Saudita… y con chilenos protagonistas. Este miércoles la gran figura fue Pablo Quintanilla, quien se adjudicó la quinta etapa.

El oriundo de San Antonio ‘voló’ en su moto y con un tiempo de 1 hora, 32 minutos y 53 segundos logró quedarse con el tramo.

🏁 Stage 5️⃣ – Bikes 🏍

Provisional top 3:

🥇 Pablo Quintanilla

🥈 Adrien Van Beveren

🥉 Toby Price

