Crack del Dakar termina etapa del ’rally más duro del mundo’ en 3 ruedas: "No teníamos repuesto"

El brasileño Lucas Moraes se quedó este lunes con la tercera etapa de la categoría coches del Rally Dakar 2024, con una ventaja de solo nueve segundos sobre el segundo, el sueco Mattias Ekström.

Una jornada que terminó con un cambio de líder en la clasificación general y con el campeón vigente, el qatarí Nasser Al-Attiyah, como protagonista.

Apuntar que Yazeed Al Rajhi le arrebató a Carlos Sainz el liderato de la general, por escasos 29 segundos. El saudí fue tercero a 1 minuto y nueve segundos de Moraes, un tiempo que le permitió sacar dos minutos y veinte segundos al español, sexto, que llegaba a esta etapa ‘semi-maratón’ con 1’41” de ventaja.

En tanto, Al-Attiyah no solo terminó cuarto la especial de 438 kilómetros, quedando quinto en el global a 10 minutos y 49 segundos, sino que lo hizo llevando el coche a sus mecánicos con tres ruedas, mientras que en la cuarta, la trasera izquierda, la llanta lucía al descubierto.

El nacido en Doha explicó que tuvo dos pinchazos en los neumáticos en el primer tramo de carrera, pero decidió apretar en los últimos 100 kilómetros, aunque en los 30 finales tuvo un tercer pinchazo y optó “por continuar” porque no tenían rueda de repuesto.

“El coche llegó con bastantes daños pero está bien, ahora lo arreglarán los mecánicos. No tengo ningún problema. En los kilómetros finales optamos por continuar porque no teníamos rueda de repuesto”, señaló.

Al-Attiyah estuvo en ciertos momentos en el liderato de la etapa, incluso en el último punto de referencia comandaba la tabla por 22 segundos con respecto a Lucas Moraes.

😯 @AlAttiyahN reached the 2hrs Service Park at the end of the special on Stage 3️⃣ like this 🛠

After 3️⃣ flat tyres he and co-driver @matthieubaumel had to finish the Special on 3️⃣ wheels 💪

How many KMs do you think they covered like that? 🤷‍♂️#Dakar2024 pic.twitter.com/TndFx5K8D7

— DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024