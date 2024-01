¡Brillante ‘Chaleco’! López gana su primera etapa en el Dakar 2024 y se acerca al líder de la general

Francisco “Chaleco” López consiguió este miércoles su primer triunfo de etapa en el Rally Dakar 2024, específicamente en la quinta fecha de la tradicional competencia, y se acercó al liderato de la tabla general en la categoría Challenge.

El experimentado piloto nacional, acompañado de su navegante Juan Pablo Latrach, logró realizar el recorrido de 118 kilómetros entre las localidades de Al-Hofuf y Shubaytah en un tiempo de 1 hora, 40 minutos y 47 segundos.

El tres veces campeón de la ‘carrera más dura del mundo’ le sacó hoy cerca de dos minutos a su más cercano perseguidor, el estadounidense Austin Jones (1hr 42m y 52s). El polaco Eryk Goczal cerró el podio en las dunas de Arabia Saudita.

Con esta victoria, López escaló un puesto en la clasificación general y se posicionó en la cuarta plaza con un tiempo total de 20 horas, 5 minutos y 50 segundos.

El curicano quedó en el global a solo un minuto y cuatro segundos del líder, el polaco Goczal y a menos de 25” del tercero, el norteamericano Mitchell Guthrrie.

En tanto, Ignacio Casale terminó en la posición 24° la quinta etapa con un crono de 2hr 01m y 45s y es 27° en la general con un tiempo total de 51hr 25m y 59s.

De esta manera, Chile sumó dos triunfos este miércoles en la exigente prueba tuerca. A primera hora, Pablo Quintanilla logró el primer lugar de la quinta etapa en Motos.

— DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2024