Quintanilla gana tercera etapa del Dakar pero fue penalizado: Cornejo sigue segundo en la general

El piloto chileno Pablo Quintanilla (Honda) dominó este lunes la tercera etapa del Rally Dakar y, con un tiempo de 04 horas, 37 minutos y 42 segundos, se impuso en la especial del día.

El nacional superó por poco más de un minuto al español Joan Barreda (Hero), quien completó los 733 kilómetros entre Al Duwadimi y Al Salamiya con un crono de 04:39.20.

El podio del día lo cerró el argentino Kevin Benavides (04:39.28), quien a bordo de su KTM tardó apenas 8 segundos más que su antecesor.

Sin embargo, minutos después de completada la carrera, ‘Quintafondo’ fue penalizado con 6 minutos y cayó el séptimo lugar. Barreda igual fue sancionado, pero con 12 minutos.

Así, Kevin Benavides se quedó con el mejor tiempo del día, seguido por Ricky Brabec (04:40.39) y Adrien Van Beveren (04:42.19).

José Ignacio Cornejo (Honda), el otro chileno en la categoría -y ganador de la segunda jornada-, pagó caro el tener que abrir ruta y terminó sexto, con un tiempo de 04:43.02 horas.

Pese a lo anterior, el ‘Nacho’ está segundo en la clasificación general. 14 horas, 36 minutos y 02 segundos acumula el chileno, quien solo es superado por el botsuano Ross Branch (14:31.51).

En tanto, Quintanilla mantuvo su cuarto puesto en la general de Motos en el Rally Dakar, sumando un total de 14 horas, 49 minutos y 07 segundos.

Tercero está el estadounidense Ricky Brabec, quien cierra el podio momentáneo con crono acumulado de 14:36.59.

La cuarta etapa del Dakar se disputará este martes 9 de febrero, con los 631 kilómetros a disputarse entre Al Salamiya y Al Hofuf.

