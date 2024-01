"He hecho trampas... ¡Échenme!": el piloto que pidió llorando ser expulsado del Dakar en Chile

El paso del Rally Dakar el 2012 por Chile dejó uno de los momentos más icónicos de la historia: cuando un piloto hizo trampa, pasó desapercibido y terminó llorando ante la organización reconociendo su movimiento fuera de reglamento.

Este fin de semana se dio inicio a una nueva edición del Rally Dakar, para la gran mayoría el más peligroso y exigente de todos. Una versión que se realiza actualmente en Arabia Saudita, pero que en 2012 tuvo a Chile entre las sedes y con uno de los momentos más increíbles de la historia: cuando un piloto reconoció entre lágrimas haber hecho trampas y solicitó su expulsión.

¿El protagonista? Guilherme Spinelli, brasileño que defendía en ese entonces a Mitsubishi junto a Youssef Haddad como navegante.

La jugada ‘ilegal’ se dio en la etapa entre Chilecito y Fiambalá, la quinta, y la trampa fue admitida en su arribo a Copiapó. Ahí Spinelli no dio más con el remordimiento, pidió conversar con los oficiales y, llorando, pidió su adiós.

“Es la primera vez en 36 años que veo algo así”, reconoció por su parte Josep Besoli, presidente del grupo de comisarios de la categoría de coches, consignó Marca aquellos días.

La trampa con ayuda de espectador que desencadenó todo

Para entender lo ocurrido, hay que consignar que, además de piloto y navegante, hubo un tercer involucrado directamente en la acción: un fanático argentino del rally.

Resulta que Spinelli y su compañero tuvieron un problema mecánico que era imposible de solucionar en ese momento con lo que tenían a mano. En específico, rompieron el alternador de su Mitsubishi Lancer.

El retiro del brasileño era inminente. Sin embargo, el trasandino, que estaba presente, se acercó a los afectados y, tras asegurarles que tenía el mismo modelo de coche, se comprometió a traerles la pieza.

Fueron minutos de larga espera para Spinelli hasta que llegó el seguidor, tal como lo había dicho. Así, el dúo realizó la modificación del alternador y pudo continuar en carrera, en una movida totalmente ilegal (solo puede recibir ese tipo de asistencia de otro participante).

Parecía que Spinelli y Haddad seguirían sin mayores dificultades. El cambio se hizo en una zona donde nadie los vio. No había prensa, no había cámaras. Eso sí, el peso de la conciencia pudo más.

“He hecho trampa, échenme del Dakar”

En medio del campamento en Copiapó, el brasileño se cansó de que la situación le diera vueltas en la cabeza una y otra vez. Caminó hacia la carpa de la organización y, entre lágrimas, se disculpó y admitió su culpa.

“Sé que nadie me ha visto, pero he hecho esto. No podía aceptar terminar el Dakar habiendo hecho trampas. Échenme”, sugirió.

“No habría podido dormir con esto. La honestidad es mi prioridad y mi única motivación”, agregó.

El equipo Mitsubishi, por su parte, se limitó a decir a través de su director técnico que “fue su decisión y hay que aceptarlo. Sólo te puede ayudar la asistencia oficial con lo que era ilegal”.

“Estamos sorprendidos por cómo reaccionó, pero lo entendemos”, añadió.

“Ninguno de los comisarios recuerda haber vivido algo así”

Las palabras del piloto remecieron al campamento… y en especial la de los propios jueces. Besoli, presidente de ellos, remarcó que “fue algo alucinante”.

“Llevo muchísimo tiempo en los raids y es la primera vez en 36 años que veo algo así. Y ninguno de los otros comisarios recordaba nada igual”, especificó.

“Un cuarto de hora después de que su jefe de equipo viniera a pedirnos reubicar a su piloto en la salida, Spinelli se ha presentado con una carta pidiendo su abandono por asistencia ilegal”, dijo un incrédulo Besoli.

Finalmente, Besoli hizo hincapié en que “sería fantástico si pudiéramos invitarlo el año que viene. Debería ser un ejemplo para el resto de competidores”.

Lamentablemente, Spinelli volvería un año después y también terminaría abandonando en pleno desarrollo del evento. Esta vez en la novena etapa.