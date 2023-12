Lewis Hamilton se sincera y admite mentira para faltar a los test de F1: "No es algo que me guste"

El siete veces campeón de la Fórmula 1 sorprendió con una confesión respecto a los test que se realizan para mejorar el monoplaza

Lewis Hamilton, heptacampeón mundial de Fórmula 1, confesó algo que tenía guardado de su estelar participación en la máxima categoría del automovilismo, específicamente tras conocerse la ausencia de George Russell a un acto de Mercedes en Brackley.

El piloto británico recordó la ausencia de su compañero de equipo por enfermedad de la visita de los pilotos y Toto Wolff a la fábrica a mediados de diciembre y también del test que tenían programado con Pirelli en Magny-Cours.

Al acordarse de eso, Hamilton sorprendió con una confesión respecto a los test que se realizan para mejorar el monoplaza. “Cuando Toto dijo en nuestra visita a la fábrica que George estaba enfermo, me vino a la cabeza algo que tenía que ver conmigo”, dijo.

“Eso es algo que yo he hecho en el pasado para perderme los días de test, ya que no es algo que me guste. Así que cuando escuché eso, pensé: ‘Me ha superado, ha pasado a otro nivel”, agregó en palabras que publica el portal web RaceFans.

Así, el ‘44’ dio a conocer su incomodidad a las clásicas pruebas para mejorar el Mercedes, fingiendo en algunas ocasiones estar enfermo para no asistir.

Apuntar que el británico de 38 años no gana una carrera en el ‘Gran Circo’ desde el año 2021, cuando se impuso en el Gran Premio de Arabia Saudita. Desde que debutó en Fórmula 1 en 2007, Hamilton había sumado, al menos, una victoria en todas las temporadas que había disputado. Una racha que rompió en 2022 y que ha ampliado en 2023.

Por ello, el siete veces campeón espera que el nuevo monoplaza para la temporada 2024 le permita volver a celebrar. El W15 de Mercedes será presentado el próximo 14 de febrero.