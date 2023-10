La FIA sanciona con histórica multa a Hamilton: realizó temeraria acción prohibida en plena carrera

El GP de Qatar fue uno de los más fuertes y potentes para los diversos pilotos de la Fórmula 1, evento que se disputó en Medio Oriente y que dejó a varios conductores en deplorables condiciones tras las 57 vueltas.

Así también, destacó la victoria de Max Verstappen, brillante piloto de Red Bull que se coronó como tricampeón de la F1 tras alcanzar 14 victorias en 18 GP recorridos hasta la fecha.

Sin embargo, el caos desatado por los monoplazas de Mercedes en la primera curva fue algo que nadie imaginó en la previa del GP de Qatar.

Todo ocurrió en el circuito Losail donde George Russell y Lewis Hamilton se chocaron, provocando que el heptacampeón de la F1 debiese abandonar la carrera producto del desprendimiento de una de sus ruedas traseras.

Tras eso, Hamilton cruzó la pista en plena carrera y aunque no pasó ningún vehículo mientras circulaba, fue captado por las cámaras de la transmisión en Qatar y ahora, recibió una potente multa de parte de la FIA por realizar una acción que está prohibida por el ente rector de las competiciones de motor en todo el mundo.

El director de carrera advirtió a los comisarios deportivos de FIA y Lewis Hamilton fue sancionado con una histórica multa de 50 mil euros (algo así como 49 millones de pesos chilenos).

Cabe recordar que el reglamento establece que el piloto debe abandonar la pista siempre por el vía más cercana al lugar del accidente y que solo en caso de autorización expresa puede cruzar la pista.

A disconsolate Lewis Hamilton walks back to the pits as team mate George Russell circulates behind after their Turn 1 collision #F1 #QatarGP pic.twitter.com/YvqxadsOqt

— Formula 1 (@F1) October 9, 2023