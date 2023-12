El histórico Casale vivirá su 15º Dakar seguido y sueña en grande: "Vamos por una muy buena carrera"

Casale timbrará en el 2024 su decimoquinta participación consecutiva en el Dakar, consolidándose como el chileno de mayor recorrido en la llamada ‘carrera más difícil del mundo’.

El experimentado piloto chileno Ignacio Casale, junto a su navegante Álvaro León, está próximo a embarcar a Arabia Saudita para enfrentar la 46ª edición de la prueba tuerca más extrema del mundo: el Rally Dakar.

Esta competencia se llevará a cabo por quinta ocasión consecutiva en suelo saudí, específicamente del 5 al 19 de enero con un prólogo, 12 etapas, 14 días de carrera, 5.000 kilómetros a completar y un 60% de rutas absolutamente nuevas.

Casale timbrará en el 2024 su decimoquinta participación consecutiva en el Dakar, consolidándose como el chileno de mayor recorrido en la llamada ‘carrera más difícil del mundo’. Y ya ha hecho historia con tres títulos -todos en quads- (2014, 2018 y 2020) y dos segundos lugares (2013 y 2017).

El apodado ‘perro’, integrante del Team X-Raid Yamaha, se dio el tiempo de hablar con BioBioChile sobre su nuevo desafío en el rally más famoso del planeta.

En cuanto a las expectativas de lo que será su segunda participación seguida en UTV, el 2023 terminó en la décima plaza la general, el chileno declaró que “son altas. Queremos terminar la carrera dentro de los tres primeros. Sabemos que somos capaces, tenemos el auto, tenemos el equipo y tenemos la tripulación. Yo confío plenamente en Álvaro, quien es mi navegante”.

“Confío en mí y creo que podemos hacer una muy buena carrera si es que cumplimos la estrategia que debemos cumplir. Venimos llegando a Marruecos, donde hicimos una buena carrera (4to), Rozamos el podio y creo que con pequeños cambios que han hecho en el auto en los últimos meses, después de Marruecos, vamos a poder andar mejor aún en la carrera”, añadió.

Respecto a las sensaciones de ser el chileno que más Dakar lleva corridos, además con la mayor cantidad de títulos junto a Francisco ‘Chaleco’ López (3), Ignacio indicó que “la verdad que cuando partí en el 2010 mi primer Dakar, yo nunca me imaginé que iba a estar donde estoy ahora”.

“Siempre tuve mucha hambre de ser un piloto profesional, de representar a Chile, de tener mis marcas y poder correr por el mundo. Pero nunca imaginé ser el piloto chileno con más Dakar corridos”, agregó.

En la misma línea, el santiaguino de 36 años indicó que estos logros llegaron “gracias a mi perseverancia, al hambre que tuve y al trabajo que hice sin parar. Desde que comencé siempre quise estar donde estoy, pero no ha sido fácil. En Chile es muy difícil ser deportista”.

“Aquí se te cierran muchas puertas… La empresa privada es muy importante en nuestras carreras deportivas, pero Chile es un país donde es muy difícil ser deportista”, continuó.

En el plano personal, Casale indicó que “como muchos atletas, he sabido arreglármelas y estar acá corriendo en mi 15º Dakar. Lo quiero disfrutar como si fuera el último y estoy seguro de que si salgo a disfrutar de la carrera los resultados van a llegar solos”.

“He hecho cambios, en la conducción principalmente, y ya no corro con tanta presión como en los últimos años, esa presión hacía que no obtuviese buenos resultados. Espero que este estilo sea beneficioso y seguir representando a Chile por muchos años más. A Ignacio Casale le queda mucha bencina todavía”, complementó.

Por último, el también campeón de los rally de Marruecos (2019), Qatar (2016) y Atacama (2015 y 2017) en quads reveló a este medio el porqué de su apodo ‘perro’, por el que se ha hecho conocido en el mundo tuerca.

“Un periodista me puso ‘perro’. Podría contar una historia mucho más entretenida o más rebuscada, pero es porque yo soy muy malo para recordar nombres”, dijo el piloto de la categoría Challenger Side by Side.

“A todo el mundo le digo ‘hola perro’, ‘como estai perro’. Cuando se hacía el Dakar aquí en Chile iban más de 30-40 periodistas y yo no me acordaba de los nombres, entonces finalmente los trataba a todos como ‘perro’ y fue así como gane una etapa y me enteré por la prensa que el ‘perro Casale’ ganó su primera etapa en el Dakar. Lo tomé bien, mi familia no me dice así, pero los fanáticos y los periodistas sí”, cerró.

Las expectativas de Casale para el Dakar 2024

Sensaciones de ser el chileno con más Dakar corridos