El RB19 de Max vuela: Verstappen no se cansa de ganar y ahora celebra en el Gran Premio de Brasil

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -desde hace un mes tricampeón mundial de Fórmula Uno- ganó este domingo el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el antepenúltimo del año, y elevó a 17 su propio récord histórico de victorias en un mismo año en la categoría reina.

Verstappen, de 26 años, que había arrancado desde la ‘pole’, sumó en el circuito de Interlagos su victoria 52 en la F1; al ganar, por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), en una carrera que el otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez acabó cuarto.

A destacar lo de Alonso, quien en una segunda juventud a los 42 años se aseguró su octavo podio de la temporada y el 106 desde que corre en la F1.

Y lo hizo con un final de infarto en el que -en la pista en la que festejó sus dos títulos- se defendió magistralmente, en otra exhibición, de los ataques de ‘Checo’; que reforzó, no obstante, su segundo puesto en el Mundial, con 258 puntos, 32 más que el siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó octavo.

Con este tercer puesto, el asturiano recuperó el cuarto puesto del Mundial, ahora con 198 puntos, tres más que Norris, que es quinto; y con seis de ventaja sobre Carlos Sainz (Ferrari), que bajó a la sexta plaza de la general.

Sainz acabó sexto en Sao Paulo, justo por detrás del canadiense Lance Stroll (Aston Martin). El francés Pierre Gasly (Alpine) fue séptimo, un puesto por delante de Sir Lewis.

El japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) fue noveno; y el francés Esteban Ocon (Alpine); décimo.

MAX VERSTAPPEN WINS IN SAO PAULO!!! 🏁🏆🥳

Lando Norris finishes second. Fernando Alonso fends off Sergio Perez on the line to take the final podium place! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/04VYPz2r9Y

— Formula 1 (@F1) November 5, 2023