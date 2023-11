A propósito de la Fórmula 1: ¿Cuáles son los GP que se han celebrado en Sudamérica?

Los libros de la rica historia de la Fórmula 1 extienden importantes páginas a la hora de relacionarse con Sudamérica, específicamente, en Brasil y Argentina.

En tierras brasileñas, el Gran Premio local se disputa desde 1973. En casa manda una leyenda, Ayrton Senna, quien hasta hoy es el máximo ganador del evento en seis ocasiones.

El Autódromo José Carlos Pace, también conocido en la era de antaño como Interlagos, ha sido el lugar que ha albergado las vibrantes jornadas de la categoría reina del automovilismo.

Ubicado en la ciudad de São Paulo​, el circuito ofrece 4.309 kilómetros de longitud y 71 vueltas, donde destacan sus curvas rápidas que permiten adelantamientos emocionantes.

Recordar que el vínculo entre Interlagos y la F1 sigue vigente hasta 2030, tras una renovación de contrato que incluyo además, un cambio oficial en el nombre del GP, actualmente conocido como Gran Premio de São Paulo​.

En 1998, se disputó por última vez un Gran Premio de Fórmula 1 en suelo trasandino. En aquella oportunidad, el gran ganador de la cita fue el alemán Michael Schumacher, que arrasó a bordo de su Ferrari.

Antes del fin, el GP de Argentina se llevó a cabo por primera vez en el circuito de Buenos Aires en 1953. Sin embargo, la carrera no se incluyó en el calendario oficial de la Fórmula 1 hasta el año siguiente.

Los números indican que el local y legendario Juan Manuel Fangio ganó la carrera en cinco ocasiones, registro que comparte con el francés Alain Prost.

Desde 1955 a 1971, el evento se llevó a cabo sin pausas en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez en Buenos Aires, hasta que las dificultades por problemas políticos y económicos frenaron su continuidad hasta su regreso en 1975, para prolongarse durante siete años más.

Desde 1982 a 1994, los problemas económicos nuevamente dejaron sin GP a las y los fans argentinos, pero desde 1995 a 1998 se gozó lo que serían los últimos años de la Fórmula 1 con una fecha en Argentina.

Precisamente en 2023, se cumplieron veinticinco años desde el adiós definitivo del ‘Gran Circo’ a Argentina y la ilusión por el regreso, sigue en pie.

De hecho, en 2020 estaba previsto que el Gran Premio de Argentina regresara al calendario de la Fórmula 1, pero debido a la pandemia de COVID-19, los planes fueron cancelados.

BREAKING: Formula 1 has today announced that the São Paulo Grand Prix will remain on the F1 calendar until 2030 inclusive following a five-year extension!#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/QOP1lkR1nq

— Formula 1 (@F1) November 3, 2023