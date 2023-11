Solo 0.053 segundos los separaron: la gran batalla entre Checo Pérez y Alonso por el podio en Brasil

La mayor emoción del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), arribó en la última vuelta y los protagonistas fueron el español Fernando Alonso y el mexicano Sergio Pérez.

El hombre ancla de Aston Martin y ‘Checo’ llevaron adelante una gran batalla por el último escalón del podio en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo.

El cierre de carrera para el asturiano y el ‘escudero’ de Verstappen fue de infarto. La tremenda lucha comenzó en la penúltima vuelta, cuando Pérez pudo adelantar a Alonso.

Y, tras cartón, el bicampeón mundial del ‘Gran Circo’ tuerca le devolvió la gentileza al mexicano en el giro final. Ambos llegaron rueda a rueda a la meta.

Finalmente, Alonso se quedó con la última plaza del podio por solo 53 milésimas de segundo. Uno de los momentos más emocionantes de una temporada dominada con autoridad por ‘Super Max’.

