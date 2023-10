La FIA coloca límites en la F1: la nueva regla que deberán cumplir las escuderías en el GP de Qatar

Restan solo un par de minutos para que el circuito Losail del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 disfrute de una nueva edición de la carrera principal en donde, Max Verstappen cruzará la meta siendo el tricampeón de la mejor categoría de motor en el mundo.

Sin embargo, la FIA, ente regulador de la competencias de motor, emitió un comunicado e impuso una nueva regla que todas las escuderías deberán cumplir en el evento que se está disputando en Medio Oriente.

En un escrito, los organizadores detallaron que los equipos tendrán un límite máximo de 18 vueltas para cada compuesto de gomas (neumáticos) nuevo que utilicen los pilotos durante la carrera del Gran Premio de Qatar.

La medida llega tras visualizarse algunos problemas en la sesión de entrenamientos libres del día viernes, en donde la FIA advirtió daños en los neumáticos de algunos de los pilotos. Tanto que crearon la ‘etapa de familiarización’ para que los pilotos rodaran durante 10 minutos como prueba.

En lo redactado en el comunicado, se explica que “se impondrá un límite obligatorio de 18 vueltas de vida útil total del neumático por juego”.

“Se tendrá en cuenta la vida útil de los neumáticos ya usados”, indicaron.

Así también, aseguraron que “la FIA y Pirelli comunicarán a los equipos las vueltas disponibles restantes para cada juego de neumáticos usados a su disposición para la carrera y los criterios utilizados para calcular ese número. No hay un mandato directo para al menos tres paradas en boxes de cambio de neumáticos durante la carrera, sin embargo, esto será una consecuencia de las pautas anteriores en caso de que la carrera recorra toda su distancia de carrera”.

“Cualquier coche que se considere que ha excedido el límite de la vuelta de la vida útil de los neumáticos será reportado a los Stewards como en una condición insegura. Esta información se comunicará formalmente a los equipos en las notas de los directores de la carrera y se emitirán más actualizaciones según sea necesario”, finalizaron.

After Max Verstappen clinched a third world title, his fellow grid members paid tribute to his incredible achievement 👇#QatarGP #F1https://t.co/nC6p9rNHLv

— Formula 1 (@F1) October 8, 2023