Tras ganar Rally Chile Bio Bío: Ott Tänak sorprende y deja Ford para retornar a una potencia del WRC

Ott Tänak fue el más rápido en los senderos forestales del sur del país y se quedó por segunda vez consecutiva con la fecha del WRC que se corrió en Chile.

Al igual que en el 2019, el estonio doblegó a sus rivales con una agresiva conducción y un excelente manejo por las rutas de la región del Bío Bío para coronarse como el campeón en suelo nacional.

Ahora, ha tan solo unos días de finalizar la décima primera fecha del WRC, el europeo sorprendió a todos los fanáticos del Rally Mundial, luego de dejar el equipo M-Sports de Ford y cruzar la vereda para llegar a Hyundai.

La noticia se conoció luego del anuncio que colgó en sus redes sociales el equipo surcoreano, confirmaran a Ott Tänak para la temporada 2024, quien será compañero del brillante belga Thierry Neuville, único confirmado en el equipo Hyundai Motosport hasta ahora.

Con esto, los dos mencionados pilotos son los primeros confirmados para competir en la categoría motor de la próxima campaña, mientras que Ott Tänak vuelve al elenco en donde brilló desde el 2020 hasta el 2022.

Ahora, el estonio intentará volver a las victorias en un equipo en donde fue gran protagonista y abordo del i20, buscará volver a ingresar en el podio de la clasificación general, tan esquivo para él en la presente temporada donde solo ha conseguido la victoria en el WRC de Finlandia y Chile, confirmando una agridulce campaña en el 2023.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨@OttTanak returns to line up alongside @thierryneuville for our 2024 @OfficialWRC campaign.

October 4, 2023