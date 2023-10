Chile le sienta bien a Ott Tänak: estonio gana por segunda vez el WRC en el Bío Bío

Ott Tänak y Chile tienen una relación especial. El piloto estonio, que llegó en la cuarta posición de la tabla general de la temporada a suelo nacional, se adjudicó el WRC del Bío Bío.

Tras una impresionante jornada sabatina, el representante de M-Sport de Ford llegó con una ventaja importante que supo administrar de la mejor manera este domingo.

En total, Tänak completó las 16 especiales del rally chileno en 3:06:38.1, superando por 42.1 segundos a su principal perseguidor, Thierry Neuville (3:07:20.2) de Hyundai.

En la tercera posición de este evento remató el británico Elfyn Evans, de Toyota, con 3:07:45.0.

El actual campeón y líder del Mundial, Kalle Rovanpera, acabó cuarto con 3:08:49.1.

Recordemos que Tänak ganó esta misma competencia en 2019, en ese entonces como miembro de Toyota Gazoo, junto a su navegante -que lo acompaña también esta temporada- Martin Jäveoja.

WINNERS! @MSportLtd pairing @OttTanak and Martin Järveoja have won #RallyChile, putting them back in the winner's circle for the first time since @RallySweden 🥇 🥳 🇨🇱#WRC | #MSporters | #WRCLive pic.twitter.com/D6EpGsrRgp

— World Rally Championship (@OfficialWRC) October 1, 2023