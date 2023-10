"No me podía mover": Germán Lyon revela angustiosos momentos tras violento choque en WRC en Chile

El experimentado piloto nacional, Germán Lyon, brindó sus primeras palabras tras su violento accidente que lo tiene internado en la Clínica Alemana de Santiago.

La décima primera fecha del Campeonato Mundial de Rally fue todo un éxito en Chile y tras varios días de competición, el WRC festejó el buen recibimiento que tuvo en suelo nacional la fiesta planetaria de la categoría motor.

Sin embargo, no todo fue festejo en el Rally que recorrió los senderos forestales del sur del país, luego de que se registrara un violento accidente en donde Germán Lyon fue el protagonista de los momentos de tensión en las rutas de la región del Bío Bío.

Tras el volcamiento de su auto junto a su navegante, Sebastián Vera, se temió lo peor, luego de que fuera llevado en helicóptero hasta el Sanatorio Alemán, aunque posteriormente se confirmó que su vida no corría peligro.

Sin embargo, el propio piloto no había hablado de lo sucedido hasta el día de hoy, luego de una publicación en su cuenta de Instagram, en donde dejó un mensaje que tranquilizó a todos su seguidores.

Las palabras de Germán Lyon

En sus palabras redactadas en la red social, el propio Germán Lyon detalló que “el viernes pasado faltando 2 kilómetros para el final de prime 6, tomamos un ciego rápido igual como lo habíamos hecho la vez anterior”.

“No sabemos realmente lo qué pasó, pero terminamos pegándole fuertemente al interno de la curva, el auto salió catapultado hacia adelante y nos dimos 4 o 5 vueltas terminando de techo. Cuando Sebastián Vera me preguntó como estaba, me di cuenta que no me podía mover, solo podía mover la cabeza”, indicó.

Posteriormente comentó que “fueron momentos de mucha angustia hasta que lograron dar vuelta el auto”.

Fue ahí donde agradeció a “Jorge Riquelme y su padre, y a un navegante argentino que no recuerdo el nombre, pero lograron contenerme. Luego de varios intentos y alrededor de 15 minutos, lograron sacarme del auto con mi cuerpo completamente inmovilizado”.

Fue aquí donde puntualizó sus heridas e inconvenientes tras el accidente.

Con relación a esto, Lyon comentó que “tengo la médula inflamada, lo que me deja las extremidades con poco movimiento. Además, tengo un ligamento del cuello roto y el disco de la vértebra C3 dañado. Por ahora toso se centra en las vértebras C2, C3 y C4“.

Por último, quizo agradecer a todos por el apoyo, cariño y los mensajes enviados para su pronta recuperación.

En sus palabras, Germán Lyon deslizó que “agradecer a todos por el cariño, los rezos, las cadenas de oración, las buenas vibras, el amor y la generosidad que me han entregado. Por favor, sigan con la misma fuerza, ya que para recuperar los movimientos los necesitaré por un tiempo”.

“Los quiero mucho a todos y ánimo Sebastián Vera, que saldremos de esta como los compañeros que somos”, finalizó.