WRC Chile: Lappi protagonizó fuerte accidente en su Hyundai y no pudo terminar el primer tramo

El piloto finlandés Esapekka Lappi protagonizó este viernes un fuerte accidente a poco de finalizar el primer tramo de este viernes por la WRC de Chile.

En el recorrido por Pulpería 1, de 19 kilómetros, Lappi se volcó sobre el final de la etapa, a solo 50 metros de la meta. Un golpe importante, ya que el auto terminó con mucho daño.

El auto dio dos vueltas y terminó en una posición donde había público cerca. Un enorme riesgo en este arranque del primer tramo.

Afortunadamente, la tripulación está bien. Los mecánicos tendrán una ardua labor en el objetivo que el coche continúe en la competición este sábado.

La mayoría de los favoritos ya apuntaban tras el Shakedown el poco grip (escaso agarre) en un difícil Rally de Chile.

Sacré Sortie de Lappi qui tape le petit muret à l'intérieur du virage, équipage Ok avec un peu de chance l'arceau de sécurité ne sera pas touché et ils pourront repartir demain matin #WRC #RallyChile pic.twitter.com/gdB60QKFxN

SS1 – Lappi rolled near the end of the first stage. Crew OK!#WRC #RallyChile 📷WRC Live pic.twitter.com/b815SO8G1j

— Rallysupport (@RallysupportNL) September 29, 2023