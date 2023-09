Contra el tiempo y sin descanso: el notable trabajo para recuperar auto de Parra y Leiva en WRC Chile

La dupla nacional de Mario Parra y Matías Leiva protagonizó el jueves el primer accidente en el retorno del WRC a Chile, específicamente en el marco del Shakedown denominado Bío Bío.

Los chilenos se accidentaron cuando iban culminando su recorrido en su Corsa. Venían a toda velocidad cuando perdieron el control, por un bache, y terminaron hasta arrasando con la meta.

“Nos dimos vuelta casi en la meta del Shakedown. Picamos en un bache nuevo grandote que había, y paró el auto de cola… Nosotros estamos bien, impeque”, explicó Leiva, que compite en la categoría RC4.

Después del accidente en el shakedown, Parar y Leiva se bajaron de la largada protocolar y se quedaron trabajando junto al resto del equipo, contra el tiempo y sin descanso, con el fin de recuperar el auto.

Y en un notable trabajo el coche, que había terminado con alto golpe, quedó listo para el arranque de la competencia de este viernes.

Con toda la emoción y la euforia desbordada en Los Ángeles, la competición arrancará de lleno este viernes 29 de septiembre en el tramo Pulpería 1 a eso de las 08:35 horas.

Day 1 kicks off soon on https://t.co/bVNpLD9BLW! pic.twitter.com/4OJ9p9qTnh

— World Rally Championship (@OfficialWRC) September 29, 2023