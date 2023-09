Revolución en la Fórmula 1: Aston Martin sorprende con la primera mujer en probar un coche actual

Revolución en la Fórmula 1. La piloto británica Jessica Hawkins se transformó en la primera mujer en casi cinco años en conducir un coche de la máxima categoría del automovilismo.

La embajadora de Aston Martin y ex corredora de la W Series completó recientemente 26 vueltas en el circuito de Hungaroring, ubicado a las afueras de Budapest.

La prueba se realizó sobre un monoplaza del año 2021 de la citada escudería británica (AMR21). Durante el test, Hawkins compartió el auto con el brasileño Felipe Drugovich.

“Me ha costado mucho esfuerzo y dedicación llegar hasta aquí. Nada se compara con la aceleración y frenado de un Fórmula 1. Después de revisar los datos estoy realmente orgullosa de mi actuación”, indicó la excampeona británica de karting.

“Seguiré esforzándome por más y, en el proceso, quiero inspirar a otras mujeres y hacerles saber que deben seguir sus sueños, sin importar cuáles sean”, agregó.

La prueba de Hawkins apunta a impulsar la igualdad de género en el automovilismo y en la Fórmula 1 en particular. La última mujer que compitió en un Gran Premio fue la italiana Lella Lombardi en el año 1976.

De esta forma, la británica se convirtió en la sucesora de la colombiana Tatiana Calderón, quien lo había hecho en México en un Sauber C37 durante un filming day en 2018.

Para Mike Krack, director de Aston Martin, este fue “un momento especial, tanto para el equipo AMF1 como para Jessica, que es una miembro importante de nuestro equipo de pilotos”.

Elogia el desempeño de la piloto a bordo del monoplaza: “Quedamos realmente impresionados por la preparación de Jessica para la prueba: trabajó increíblemente duro con nuestro equipo de simulador y eso hizo que fuera fácil tomar la decisión de incluirla en el AMR21″.

A huge moment.

Not only for me, but for anyone out their who chases their dreams through the RELENTLESS highs and lows.

Especially young girls who may not even think Fi is a possibility. It is.

Keep working, never stop.

LFG.

💚 https://t.co/443GuC67Uk

— Jessica Hawkins (@1JessicaHawkins) September 26, 2023