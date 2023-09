Ferrari muestra lo suyo en Singapur: Sainz y Leclerc fueron los mejores en libres del GP de Fórmula 1

El español Carlos Sainz firmó el mejor tiempo en los Libres del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, por delante de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, con un tiempo de 1:32.120.

Se confirma así el buen rendimiento de Ferrari, en un viernes en el que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), gran dominador del campeonato, sufrió y se quedó a 732 milésimas de ser el más rápido.

Líder del campeonato y ganador de las últimas diez carreras, la mejor racha de la historia del Mundial, Verstappen no estuvo a gusto este viernes con su Red Bull entre los muros del circuito urbano de Singapur, haciendo correcciones constantes y rozando las barreras; lo que le hizo finalizar los segundos libres en octavo lugar.

Una hora de pruebas de especial importancia, ya que la hora de inicio coincidió con la fijada para el inicio el sábado de la clasificación, por lo que los equipos aprovecharon para hacer una simulación de vuelta rápida, a un intento, para sacar las primeras conclusiones con valor.

Fueron negativas para Verstappen y Red Bull, con el mexicano Sergio Pérez en séptima posición y quejándose por radio a su equipo del comportamiento del coche: “En cada frenada siento que voy a chocar”.

Ferrari confirmó sus buenas sensaciones de los Libres 1 y volvió a firmar un doblete, con Sainz primero y Leclerc a tan solo 18 milésimas de su compañero, continuando con su particular lucha dentro del equipo solo dos semanas después de que ambos protagonizasen una batalla al límite en Monza por la tercera posición del podio, que acabó ganando el español.

Fernando Alonso dejó atrás las pruebas programadas por el equipo Aston Martin en los Libres 1 y con neumático blando cerró los segundos entrenamientos en cuarta posición, a 358 milésimas de unos Ferrari a los que nadie se acercó, con el británico George Russell (Mercedes) tercero a 235 milésimas.

Los únicos problemas mecánicos del viernes los sufrió el tailandés Alexander Albon (Williams), quien reportó un fallo en el motor de su monoplaza y solo pudo completar cinco vueltas.

1-2 in FP1, and again in FP2 👏@ScuderiaFerrari have made a strong start to the weekend 💪#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/iGiC4MYFHS

— Formula 1 (@F1) September 15, 2023