"El hijo de Godzilla": Max Verstappen casi atropella un lagarto en los Libres del GP de Singapur

Una situación bastante particular vivió este viernes, durante los Libres 1 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen, bicampeón del mundo.

El hombre estrella de la escudería Red Bull se encontró un lagarto de gran tamaño en el sector 2 del circuito callejero de Marina Bay. Incluso, tuvo que levantar el pie para evitar aplastarlo.

Verstappen hizo referencia a su tamaño, asegurando que era más pequeño que los que él y otros han sufrido en años anteriores.

En la temporada 2016, el neerlandés se encontró en la misma pista con un enorme lagarto y señaló con sorpresa: “Hay un dinosaurio en la pista, un lagarto gigante, y no es broma”, a lo que le respondieron desde pits; “¿Así que has estado cara a cara con Godzilla?”.

Y esta vez la conversación que se dio con su equipo fue la siguiente: “¡Ah! ¡Hay un lagarto en la pista otra vez! Uno más pequeño en esta ocasión“, dijo el líder del presente Mundial.

“Ok, entendido. Quizás Gozdilla tuvo un niño“, mencionaron desde el equipo de la bebida energética, a lo que ‘Super Max’ respondió: “Eso tendría sentido“.

La presencia del lagarto obligó a la aparición de una bandera amarilla. Los Libres 1 se reanudaron, pero a falta de 12 minutos, volvió a aparecer en pista.

📻 Max: “There’s a lizard again on the track. It’s a smaller one this time!”

📻 GP: “Okay understood. Maybe Godzilla had a kid”

😂🤣#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/xngLSJ648r

— Formula 1 (@F1) September 15, 2023