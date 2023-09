Empuje, coraje y recordada pelea con Piquet: Eliseo Salazar, el estandarte chileno en la Fórmula 1

Ya han pasado largos 42 años desde que Eliseo Salazar se convirtiera en el primer y, hasta ahora, único piloto nacional en participar de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Quien comenzara sus andanzas en el mundo tuerca como cronometrador en el circuito de Las Vizcachas y copiloto de pruebas, a los solo 15 años, tuvo su estreno en el ‘Gran Circo’ en el Gran Premio de San Marino 1981.

Salazar llegó a la F1 con el bagaje de ser parte de los campeonatos de Austin Mini 1.100, la Fórmula 4 de Argentina -ganando el título en 1978- y la Fórmula 3 Británica, llegando a esta última categoría gracias a una ‘manito’ del brasileño Nelson Piquet.

El chileno dejó una buena impresión en su primer año en el Viejo Continente y para 1980 ya era parte de la Fórmula Aurora, una de las series más importantes de carreras de autos en Europa en esa década.

El santiaguino fue contratado por el equipo RAM de John McDonald, protagonista de la categoría al utilizar el poderoso Williams FW07, un auto de la Fórmula 1 de la temporada anterior.

En la Fórmula Aurora, Salazar conquistó su primera victoria en Europa al imponerse en el tradicional circuito de Silverstone, el 20 de abril de 1980. A ese triunfo, le sumó dos victorias más en el circuito de Thruxton y otros dos podiums en Snetterton (2°) y Brands Hatch (3°). Culminó como el único escolta del campeón: el español Emilio de Villota. Su boleto a la F1 estaba asegurado.

Su paso por la ‘Máxima’

Con la escudería March Grand Prix Team, el nacional se estrenó en la Fórmula 1 en el GP de San Marino 1981 y abandonó por una falla mecánica. El piloto se mantuvo durante dos temporadas completas antes de cerrar su capítulo en Estados Unidos 1983.

Tras March, el exesposo de Raquel Argandoña se cambió esa misma temporada de equipo, a Ensign Racing Team, donde lograría su primer punto en la prestigiosa competición. En los Países Bajos 1981 terminó sexto.

Al año siguiente, en Team ATS -de nivel medio- la situación no mejoró mucho, aunque sí registró su mejor actuación al ser quinto en San Marino. Salazar sufrió ocho abandonos y apenas cruzó la línea de meta en cinco Grandes Premios.

La recordada y bochornosa pelea con Nelson Piquet

En el Gran Premio de Alemania de 1982 protagonizó un incidente con Nelson Piquet, uno de los altercados más recordados de la historia de la categoría.

El piloto brasileño, que peleaba por el campeonato ese año y lideraba la carrera con comodidad, debió abandonar tras un choque con Salazar, quien le obstruyó la entrada a una curva en momentos en que Piquet lo adelantaba para sacarle una vuelta de ventaja.

El vigente campeón del mundo se bajó de su auto y caminó muy iracundo en dirección al chileno, quien también había salido del monoplaza. Sin siquiera sacarse el casco, el brasileño se acercó a Salazar y le propinó puñetazos y manotazos.

El chileno, descolocado por la agresión, no hizo amago de devolver los golpes, quizás porque sabía que involuntariamente le había robado un triunfo seguro a Piquet.

“Mi historia con Nelson nació en la Fórmula 3 británica. Yo siempre tuve una gran admiración por él y justo el día de mi primera carrera allá, en 1979, me encontré con él llegando en un Alfa Romeo. Para mí fue como la aparición del Señor, me llevó y después de eso nos hicimos amigos. Y me ayudó y se convirtió en uno de los factores clave de mi carrera en Europa. Lo del choque fue una desinteligencia de ambos y por supuesto que fue un momento muy difícil para mí, ya que él era mi ídolo”, contó Salazar.

1983: el cierre de una breve y enorme experiencia

Con el equipo RAM Automotive Team March, el chileno apenas pudo llegar dos veces al domingo: en Brasil fue 15º, mientras que su despedida fue con un abandono en Estados Unidos.

El opaco desempeño en su tercera temporada y la crisis económica de Chile en 1982 hicieron que el piloto chileno perdiera su puesto en Fórmula 1.

Sería el fin de Eliseo en el ‘Gran Circo’ con un registro total de 24 Grandes Premios disputados y con tres puntos a su haber. Sigue siendo el único chileno que ha pasado por la máxima categoría.

Luego, Salazar continuaría su andar en el automovilismo competitivo pasando por distintas categorías: IndyCar, American Le Mans Series, Rally Mundial y Rally Dakar, entre otros.