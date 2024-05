Max Verstappen disipa dudas y le baja el perfil a la salida de Newey de Red Bull: "No es dramático"

El presente de Red Bull en la Fórmula 1 se encuentra muy turbulento, luego del anuncio de la salida del ‘cerebro’ de los títulos de la bebida energética en el ‘Gran Circo’, Adrian Newey, además de los rumores que apuntan a la salida de Max Verstappen.

No obstante, fue precisamente el neerlandés quien salió al paso de las diversas declaraciones que hablan de que lentamente Red Bull comienza a desmoronarse.

En declaraciones recogidas por Sky Sports, el N°1 de Red Bull habló sobre la salida de Newey asegurando que “hubiera preferido, por supuesto, que Adrian se quedara. Pero a la postre, y eso es lo que también le dije a Adrian, tienes que hacer lo que creas que es mejor para ti, porque al fin y al cabo, la F1 es una especie de tanque de tiburones”.

“Y creo que es muy importante que pienses en ti mismo, que tomes las decisiones correctas para ti y tu familia”, indicó.

“Así que tampoco lo culpo. Si alguien quiere irse, está en su derecho de perseguir otras metas o cosas en la vida, así que está absolutamente bien lo que ha hecho desde mi punto de vista”, complementó.

Posteriormente complementó sus dichos añadiendo que “Adrian, desde que empezó en Red Bull, fue increíblemente importante para el éxito obtenido. Creo que, con el paso del tiempo, su papel ha cambiado un poco y creo que mucha gente no entiende lo que estaba haciendo en realidad”.

“No digo que no estuviera haciendo nada, pero su papel ha evolucionado. Se incorporaron grandes profesionales al equipo que han fortalecido todo ese departamento. Por supuesto, hubiera preferido que se quedara, porque siempre puedes confiar en su experiencia”, añadió.

Fue ahí donde quiso bajarle el perfil a la salida de Newey al enfatizar que “desde fuera parece muy dramático, pero creo que si realmente sabes lo que está sucediendo dentro del equipo, no es tan dramático como parece”.

Green flag 🟢 Checo's currently fastest as both Bulls return to the track 💪#F1 || #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/bfXGdgSjZO

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2024