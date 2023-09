Red Bull domina en casa de Ferrari: Verstappen gana el GP de Italia y ’Checo’ con Sainz son escoltas

Se acerca a pasos agigantados al Tricampeonato. Esa es la senda que está siguiendo el brillante piloto neerlandés, Max Verstappen, quien le arrebató a Ferrari la victoria en casa en el GP de Italia y dejó a Sainz y Leclerc en el tercer y cuarto lugar.

Una carrera que entregó emociones desde el arranque, con la temprana salida de la competencia de Yuki Tsunoda, quien tuvo un desperfecto en su Alpha Tauri y obligó a la organización (FIA) a retrasar el inicio en la bota europea, finalizó con el 1-2 de Red Bull encabezado por ‘Mad Max’ y ‘Checo’.

Ferrari salió primero en la grilla, pero Carlos Sainz perdió la punta ante una brillante arremetida que concretó el piloto ‘tulipán’ en la vuelta N°15.

Por su parte, en la quinta y sexta plaza se ubicaron Russell y Hamilton respectivamente, en una carrera donde Mercedes quedó relegado por Red Bull y Ferrari.

Quien brilló con luz propia en la bota europea fue Alexander Albon, quien en su Williams, llegó en el séptimo lugar, mientras que McLaren apareció recién en la octava casilla con Lando Norris.

Lamentablemente, Fernando Alonso estuvo muy lejos de lo realizado hace tan solo una semana en el GP de Países Bajos y se instaló en la novena ubicación.

Por último, Valtteri Bottas instaló a Alpha Romeo en la décima ubicación y brindando un buen espectáculo en su segundo evento de Fórmula 1, Liam Lawson, sacó la cara por Alpha Tauri, y llegó en el décimo primer luego de la temprana salida de Yuki Tsunoda.

Con esto, se sella la décima victoria de Max Verstappen e ingresa en la historia de la Fórmula 1 al ser el primer piloto en alcanzar la decena de triunfos consecutivos en el mejor campeonato de motor del planeta.

🏁 CLASSIFICATION (LAP 51/51) 🏁

A classic in Monza, and here's how we crossed the line 👇#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/NxmRPjoD5C

— Formula 1 (@F1) September 3, 2023