¡Brillante! Sergio ’Checo’ Pérez es premiado por el mejor adelantamiento de julio en la Fórmula 1

Red Bull no para de ganar distintivos gracias a sus pilotos y la estupenda campaña que han realizado en el 2023, donde lideran como la mejor escudería constructora en el campeonato mundial de Fórmula 1.

Además, el brillante presente que tiene la franquicia de la bebida energética se debe a los estelares pilotos como Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez.

El primero, el conductor ‘tulipán’, es el bicampeón actual de la F1 y apunta a un tricampeonato con sus 10 victorias en la actual temporada, mientras que el mexicano ha estado a la sombra de ‘Mad Max’, pero no por eso se desconoce el nivel que evidencia carrera tras carrera el azteca.

‘Checo’, se ha ganado un lugar en los mejores conductores de la actualidad y así lo confirma un nuevo premio que le fue otorgado.

Tras sus grandes remontadas en el último tiempo, ha sido protagonistas de brillantes adelantamientos para recuperar posiciones y sumar unidades en el campeonato.

Por eso, es que la organización de la F1 le entregó el galardón al mejor piloto en adelantamientos en el mes de julio.

Precisamente, en la página oficial de Twitter del deporte motor, publicaron la información, acompañada de un video en donde se muestra la destreza del tapatío en el Gran Premio de Hungría, en donde superó al McLaren de Oscar Piastri en el circuito Hungaroring.

El excelente movimiento de ‘Checo’, le valió escalar desde la novena posición (al salir de la grilla) hasta la tercera y alcanzar el podio en las afueras de Budapest.

Esta es la primera vez que Sergio Pérez se gana la distinción, ya que Fernando Alonso se quedó con ella en 3 ocasiones (marzo, abril y junio), mientras que Kevin Magnussen solo lo ha hecho en 1 (mayo).

Let's take a look at @SChecoPerez's mighty overtake on Piastri at the #HungarianGP 🤯#F1 pic.twitter.com/dzo3Eu2gqh

— Formula 1 (@F1) August 7, 2023