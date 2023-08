Jefe de Red Bull ’aterriza’ a Checo Pérez en su lucha por el título de F1: "Está fuera de su alcance"

El receso de la Fórmula 1 no ha frenado la ‘acción’ fuera de pista , cuya temporada se puede resumir en un dominio absoluto de Max Verstappen. Consciente de su piloto, fue el propio jefe del equipo Red Bull quien inclinó su favoritismo por el neerlandés y del mismo modo, aprovechó de frenar las expectativas de Sergio ‘Checo’ Pérez.

“Checo sabe que, salvo un desastre para Max, este campeonato está fuera de su alcance, por lo que se trata de maximizar su propio desempeño, no perder ante ninguno de los pilotos de atrás“, precisó el director de Red Bull Racing, Christian Horner.

A pesar de que el mexicano mostró una mejoría en su nivel, manifestada en su tercer y segundo lugar en Hungría y Bélgica, respectivamente, eso poco le importó a su equipo, que dejó en claro que el objetivo de su piloto es el subcampeonato, junto con “tratar de obtener algunas victorias ahora y al final del año”.

Vale recordar que Verstappen ha conseguido diez victorias en lo que va de temporada 2023 en la F1, lo cual, lo ubica 125 puntos más arriba de Sergio ‘Checo’ Pérez en la lucha por el campeonato de la categoría reina del automovilismo.

Christian Horner admits Perez's championship challenge is likely 'out of reach'

"I think Checo knows that, barring a disaster for Max, this championship is out of reach."

"It's about him maximising his own performance, not losing out to any of the drivers behind and trying… pic.twitter.com/t33mkTyYjx

— RBR Daily (@RBR_Daily) August 3, 2023