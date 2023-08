"Si yo tuviera el auto de Checo...": Hamilton ’incendia’ a Red Bull y cuestiona dominio de Verstappen

Lewis Hamilton encendió la polémica tras el GP de Bélgica. En la última fecha antes del esperado receso para los pilotos de la Fórmula 1, el británico tuvo dichos que dejaron asperezas para Red Bull.

Y es que ante el nivel superlativo de Max Verstappen, que parece no tener competencia en su carrera por el título de la edición 2023-24 de la categoría reina del automovilismo, a la prensa le surgieron preguntas sobre qué puede pasar para frenar al neerlandés.

En tal sentido, una pregunta fue dirigida al siete veces campeón del mundo de la F1, quien no escatimó en sacar ronchas con sus dichos.

“¿Quiero ser tan rápido como ellos? Por supuesto. ¿Quiero tener un monoplaza tan rápido como ellos? Por supuesto. Si yo estuviera en el coche de Sergio (Pérez), Max no estaría teniendo el mismo tiempo que está teniendo ahora“, dijo.

Por otra parte, las incendiarias declaraciones de Hamilton parecen surgir tras el altercado entre ambos pilotos durante el sprint del pasado GP de Bélgica.

Recordar que en tal instancia, el #1 de Mercedes chocó al mexicano en su rueda izquierda, lo que provocó el abandono al corredor de Red Bull.

“Hamilton nos arruinó la carrera el sábado“, declaró Checo Pérez tras dicho incidente.

“If I was in Sergio’s car… Max would not be having the same time that he’s having now.”

