Dispar suerte para los chilenos: Un intratable Rovanperä arrasa para triunfar en WRC de Estonia

El piloto Kalle Rovanperä (Toyota), vigente campeón del mundo, arrasó a sus rivales en los cuatro tramos de la tercera jornada del Rally de Estonia para conseguir su tercer triunfo consecutivo en la prueba báltica.

Tras dominar los ocho tramos de la jornada del sábado y obtener una renta de 34.9 segundos sobre el segundo calsificado, el belga Thierry Neuville (Hyundai), Rovanperá lejos de dosificarse y correr a la defensiva, siguió con su exhibición.

El finlandés volvió a apuntarse la victoria en los cuatro tramos de la tercera jornada, dejando clara su superioridad y acabando el rally con 52.7 segundos de ventaja sobre Neuville y 59.5 sobre su compatriota Esapekka Lappi (Hyundai) que completó el podio de la prueba.

Con ocho pruebas disputadas, Rovanperä agranda su ventaja al frente la clasificación general provisional con 170 puntos, segundo es su compañero de equipo el británico Elfyn Evans con 115 y tercero Neuville con 112.

La próxima cita del Mundial será precisamente en casa de Rovanperä, el Rally de Finlandia del 3 al 6 de agosto.

En un día de dispares sensaciones para los representantes nacionales en el World Rally Championship, Emilio Fernández debió abandonar la última prueba de la tercera fecha de la competencia tras chocar con un árbol.

“Pedirle perdón al equipo por el error que cometí”, dijo un acongojado Fernández en redes sociales que, sin embargo, queda con la sensación de haber hecho bien las cosas tras de lograr estar entre los top 10 y top 20 de la competencia general junto a su navegante Borja Rosada.

Por su parte, Jorge Martínez y el trasandino Alberto Álvarez cerraron su periplo por Estonia con un antepenúltimo puesto luego de registrar 3 horas y 42:58.7 minutos para reunir un aprendizaje de la experiencia y regresar a territorio nacional.

