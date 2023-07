Verstappen se burla del desempeño de ’Checo’ Pérez y lanza: "Puedo pelear el título de equipos solo"

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez sigue sin mejorar su paso por las clasificaciones en el Mundial 2023 de la Fórmula 1, ya que fue eliminado en la Q1 del Gran Premio de Gran Bretaña.

La nube negra se posó sobre el hombre de Red Bull desde el GP de Mónaco, donde por un accidente en la qualy debió salir desde el fondo. Luego, en España, fue eliminado en la Q2 al entrar a una zona de grava, lo que lo dejó en el lugar 11.

Posteriormente, en Canadá, Pérez no estuvo fino en la lluvia y también quedó en el camino en la Q2 (12º), mientras que en Austria le eliminaron sus tiempos al sobrepasar los límites de pista.

Finalmente, Pérez salió 15º el fin de semana en Silverstone y firmó una aceptable carrera al finalizar en el sexto puesto.

Su rendimiento en las qualy no ha pasado desapercibido por Red Bull y menos para su compañero de equipo, el líder del Mundial Max Verstappen, principalmente por la lucha en el Campeonato de Constructores.

“Por supuesto que no sé dónde fue mal, pero con nuestro coche, por supuesto, debería ser capaz de entrar en la Q3“, expreso ‘Super Max’ sobre el mexicano.

Consultado por si los problemas de Pérez en las qualy están generando molestia en los jefes de la escudería, el director Christian Horner y el asesor Helmut Marko, el neerlandés dijo que “tienes que preguntarle a ellos sobre eso”.

Luego, con una mezcla de ironía y verdad, Verstappen fue duro con su compañero. “Por supuesto que también estamos luchando por el campeonato por equipos. ¡Pero creo que de momento puedo hacerlo solo!”, sentenció.

Por ahora, tras la décima prueba de la F1 2023, Red Bull está cómodamente al frente del Campeonato de Constructores con 411 puntos, 208 por sobre el segundo, Mercedes. Tercero está Aston Martin con 181 unidades y Ferrari es cuarto con 157.

