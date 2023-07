"Pobrecito": el tenso cruce protagonizado por Carlos Sainz y Pierre Gasly tras el GP de Gran Bretaña

El GP de Gran Bretaña dejó muchas cosas que analizar, como la sorpresa que dieron los pilotos de Mc Laren tras quedarse con el segundo y la cuarta posición en las manos de Landon Norris y Oscar Piastri, respectivamente.

Así también como la desatada celebración de Verstappen, Norris y Hamilton al recibir el trofeo y nombrar los escoltas del ganador en el circuito Silverstone.

Sin embargo, no todo es celebración, ya que se vivió un tenso momento en la conferencia de prensa y protagonizado por Carlos Sainz de Ferrari y Pierre Gasly de Alpine.

La situación sucedió cuando el piloto español de Ferrari se encontraba dando declaraciones de su participación en la carrera, momento en que llegó el francés Gasly por detrás y le tocó el hombro recriminándole: “No me presiones así, Carlos”.

La situación no fue abordada por Sainz hasta que se alejó su contrincante, momento en que respondió: “Pobrecito”, sin darle vueltas al asunto.

Lo concreto es que Pierre le alegó por una situación que ocurrió en las últimas vueltas de la carrera, en donde el conductor de Alpine apretó a fondo el acelerador para superar la posición de Sainz, pero su automóvil no fue capaz de aumentar el tranco y el piloto de Ferrari pasó por delante del vehículo rival.

Lamentablemente para Gasly, el GP de Gran Bretaña no fue su mejor carrera y quedó en la décima octava posición, lejos de conseguir algún punto en el circuito Silverstone, a diferencia de Sainz, quien llegó en la décima ubicación y se adjudicó 1 unidad.

Me da a mi que está es la acción por la cual Gasly ha recriminado a Sainz en rueda de prensa. A mi que me explique el motivo que hay para quejarse, no lo veo por ningún lado.

Viniendo de él tampoco me sorprende que sea un bocas. Espabila.pic.twitter.com/GitpOUL7ZE

— Mario Martinez (@maariiomartinez) July 9, 2023