Incluyen al pingüino emperador en la lista de especies amenazadas por el calentamiento global

El pingüino emperador fue incluido en la lista de especies amenazadas debido a que el hielo marino en el que habitan se está derritiendo a causa del cambio climático y el calentamiento global.

Así lo anunció este martes 25 de octubre, la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) de Estados Unidos, una de las normas medioambientales más estrictas del mundo.

El hielo es esencial para la supervivencia del pingüino emperador -el más alto de su especie con casi un metro medio- porque ahí es donde se reproduce, busca comida, cría a sus polluelos y donde puede sentirse más seguro de los depredadores marinos, como la foca leopardo o las orcas.

Los pingüinos emperadores solo ponen un huevo. Cuando este eclosiona, los padres se alternan para cuidar al polluelo. Pero si este no logra desarrollar sus plumas a tiempo, entonces no podrá nadar y morirá. Por eso el hielo resulta vital.

