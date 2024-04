Registran el inquietante sonido del organismo vivo más grande de la Tierra: tiene 12.000 años de vida

“Pando”, que significa “yo extiendo” en Latín, es el organismo vivo más grande y uno de los más antiguos que existen hoy en la Tierra. Se trata de un bosque milenario que está compuesto por un solo árbol, un álamo.

¿Cómo es posible que un bosque esté hecho de un solo árbol? Resulta que Pando, que tiene unos 12.000 años de vida, cuenta con 47.000 tallos que tienen exactamente el mismo ADN.

Los tallos de esta antigua estructura viva, se conectan a través de sus raíces que abarcan unas 40 hectáreas en una zona boscosa en Utah, Estados Unidos. Igualmente, es conocido como “El gigante tembloroso”.

Este álamo, cuyos tallos alcanzan los 24 metros, como si fueran árboles independientes, pesa unas 6.000 toneladas métricas, lo que lo hace el organismo vivo más grande del mundo en términos de masa.

El inquietante sonido del organismo vivo más grande de la Tierra

De acuerdo con Science Alert, el proyecto que hoy nos permite escuchar a Pando surgió a raíz de la organización Friends Of Pando, que se encarga de monitorear a este enorme organismo y también educar sobre él.

Allí, el artista de sonido, Jeff Rice, hizo un experimento colocando un hidrófono, que es un dispositivo que capta ondas de sonido en el agua y las convierte en señales eléctricas, en un hueco del álamo hacia sus raíces.

“Los hidrófonos no sólo necesitan agua para funcionar. También pueden captar vibraciones de superficies como las raíces, y cuando me puse los auriculares, me sorprendí al instante. Algo estaba sucediendo. Se escuchó un sonido débil”, comentó Rice cuando presentaron el proyecto en 2023.

El experto plantea que el sonido captado por el hidrófono, son las vibraciones que producen los movimientos del árbol, como las hojas moviéndose con el viento, que emiten vibraciones por los tallos que descienden hasta las raíces.

Asimismo, experimentaron golpeando una rama en un extremo, para luego comprobar que la vibración viajaba por las raíces de los tallos. Y también lograron captar sonidos durante una tormenta.

“Los sonidos son hermosos e interesantes, pero desde un punto de vista práctico, los sonidos naturales pueden usarse para documentar la salud de un medio ambiente. Son un registro de la biodiversidad local y proporcionan una base que puede medirse frente al cambio ambiental”, añadió Rice.

Puedes escuchar el sonido acá: