Contraloría detecta falta de protección en campo dunar de Concón: ordena avanzar en plan de manejo

La Contraloría realizó una auditoría que arrojó que el campo dunar de Concón, en la región de Valparaíso, no ha sido debidamente protegido. En concreto, apunta al municipio y a la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso por no avanzar en la implementación de un plan de manejo del santuario de la naturaleza.

Sobre todo considerando que se trata de un ecosistema, extremadamente frágil, que cuenta con la mayor diversidad de flora y fauna del sistema dunar litoral de Chile, incluyendo especies nativas y endémicas, algunas en categoría de conservación que además constituyen uno de los escasos remanentes de una biota altamente singular y característica de este hábitat.

Falencias en municipio y seremi de Medio Ambiente

Durante la fiscalización, efectuada por el Departamento de Medio Ambiente y Obras Públicas de la CGR, se estableció que la Municipalidad de Concón no cuenta con una planificación a corto o mediano plazo, en la que defina acciones para implementar la ordenanza local sobre Protección del Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de Concón” y se determinen las gestiones para concretar los objetivos planteados, en relación con la protección, conservación y preservación del área protegida.

Además, se detectó que tampoco se ha coordinado con los actores involucrados, en especial el propietario del terreno, para avanzar en la implementación de la Ordenanza y, cómo se abordará el control tanto de los usos y actividades permitidas como aquellas que se definieron como prohibidas, de acuerdo con ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

De acuerdo con los hallazgos, el municipio no ha avanzado en la ejecución de seis de las 21 actividades consideradas en el Plan de Manejo, donde es responsable de su coordinación, y que debieron comenzar a desarrollarse durante el primer y segundo año desde la entrada en vigencia de dicho instrumento, esto es el 21 de diciembre de 2021.

Respecto de la Seremi del Medio Ambiente se encontró que no cuenta, entre otros, con procedimientos y lineamientos para el funcionamiento del Comité de Gestión del Santuario de la Naturaleza de conformidad con el Plan de Manejo. Dicho organismo tampoco ha avanzado en la puesta en marcha de 19 de las 29 actividades del Plan de Manejo del Santuario, donde es responsable de su coordinación y que, según se establece en ese instrumento, debieron comenzar su desarrollo durante los dos primeros años desde la entrada en vigencia del plan y no ha monitoreado los objetos de conservación, por lo que no se ha determinado si estos se han mantenido, aumento o disminuido su condición.

Avanzar en cumplimiento de Plan de Manejo

La Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe para que el municipio y la Seremi del Medio Ambiente elaboren un plan de trabajo para implementar las acciones que permitan dar cumplimiento con lo señalado en el Plan de Manejo.

La auditoría de la CGR surge a raíz de una denuncia parlamentaria de 2023, relativa al incumplimiento por parte de la Municipalidad de Concón de la ordenanza local sobre la protección del Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de Concón” y, con ello, se determinó incorporar la materia dentro de la planificación anual de auditorías, para así evaluar las acciones de manejo y gestión definidas e implementadas por parte de los órganos de la Administración del Estado competentes en la materia.