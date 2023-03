Pedro Pascal participó en entrega de los Óscar donde se impuso "Todo en todas partes al mismo tiempo"

El actor chileno del momento, Pedro Pascal, participó en la entrega de los Oscar, donde la cinta “Todo en todas partes al mismo tiempo” fue galardonada como la mejor película del año.

No hubo alfombra roja, en esta oportunidad el color escogido fue “champaña”.

Pedro Pascal, se convirtió en el segundo chileno en anunciar un premio (antes fue Daniela Vega en 2018).

Pedro Pascal concretó su paso por la alfombra roja de los Oscar 2023, acompañado por su hermana Javiera Balmaceda. El actor estuvo con un look sin cortaba y sumamente relajado.

Principales ganadores:

“Everything Everywhere All at Once”, de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, cumplió con los pronósticos y ganó este domingo el óscar a la mejor película en la 95.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, frente a la otra favorita, “The Fabelmans”

Michelle Yeoh se quedó con el galardón a Mejor Actriz en los premios Óscar, por su trabajo en “Everything everywhere all at once”.

Luego de más de 4 décadas de carrera, Jamie Lee Curtis se llevó el premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto, por su trabajo en Everything Everywhere All at Once, pero no todos estuvieron tan contentos con su triunfo. Al menos eso hace pensar la reacción de su competidora, Angela Bassett.

La ceremonia estuvo lejos de las polémicas de 2022 y premio a los mejores en diversas categorías.