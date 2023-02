Aunque no hay una receta perfecta para tener una relación de pareja saludable -pues depende de varios factores, tales como los intereses y expectativas de cada uno- hay algunas cosas que las parejas sanas y felices tienen en común.

Lindsey Antin, terapeuta en Berkeley (Estados Unidos), señala en el portal especializado Healthline que “una cosa que las relaciones saludables comparten en gran medida es la adaptabilidad”.

“Se adaptan a las circunstancias y al hecho de que siempre estamos cambiando y pasando por diferentes fases de la vida”, añade.

El experto además apunta a otras 8 características que las relaciones sanas tienen en común:

1. Hay una comunicación abierta

Otro aspecto fundamental es la comunicación abierta. Las parejas en una relación sana, suelen habla de lo que pasa en sus vidas, tanto de sus éxitos como fracasos.

Asimismo, se sienten cómodos planteando problemas en todos los aspectos de la vida, desde el trabajo hasta la salud mental o temas financieros.

Además, no tienen miedo de compartir sus puntos de vista, incluso si difieren. Se escuchan sin juzgar, entendiendo que pueden no estar de acuerdo.

Por lo mismo, también se sienten seguros al manifestarle a su pareja que algo les molesta o los tiene preocupados de la relación.

2. Confían el uno en el otro

La confianza es otro valor importante, pues implica honestidad e integridad, dice el artículo publicado por el psicólogo Timothy J. Legg,

“No se guardan secretos uno al otro. Cuando no están juntos, no te preocupa que busque a otras personas” o que te mienta, señalan.

No obstante, igualmente significa que se sienten seguros y cómodos el uno con el otro, y no andan pensando en que el otro puede hacerles daño física o emocionalmente.

3. Respetan el espacio individual del otro

En el listado se describe también la interdependencia. Es decir, dependen el uno del otro en el sentido de ser un apoyo mutuo, pero aún conservan su individualidad e identidad.

“La relación es equilibrada. Sabes que tienes su aprobación y amor, pero tu autoestima no depende de tu pareja. Aunque cuenta contigo, no dependes de esa persona para satisfacer todas tus necesidades”, explican.

En este sentido, tienes amigos e intereses propios y eso a tu pareja no le molesta.

Por lo mismo, también pasan tiempo separados con sus propias actividades, pero no descuidan la relación.

4. No han perdido la curiosidad

Esto apunta a que tu pareja sigue interesada en conocerte. Por ejemplo, quiere saber más sobre lo que opinas de un tema, cuáles son tus metas o sueños, etc.

No pretende que seas la misma persona que conoció al inicio, entiende que la gente evoluciona y cambia, y por lo mismo, le interesa que sigan conociéndose mejor, aunque lleven años juntos.

“La curiosidad también significa que estás dispuesto a considerar o hablar sobre los cambios en la estructura de tu relación si ciertos aspectos se vuelven menos satisfactorios. También implica ser realista. Los ves por lo que realmente son y te preocupas por esa persona, no por una versión idealizada de ella”, manifiesta.

5. Ríen juntos

Las parejas que se divierten y comparten momentos de espontaneidad juntos, suelen llevarse mejor y tener relaciones más satisfactorias.

“Si pueden bromear y reírse juntos, es una buena señal”, explican.

Aunque la vida no siempre es color de rosa, si no tienes momentos de relajación y humor con tu pareja que ayuden a liberar la tensión, puede ser aún peor.

6. Tienen intimidad física

La intimidad física no solo se refiere al sexo, sino que también a acariciarse, abrazarse, besarse y acurrucarse juntos en el día a día.

“Sea cual sea el tipo de intimidad que compartan, la conexión física y el vínculo es importante”, indican.

Además, las relaciones sanas suelen caracterizarse porque se sienten cómodos hablando de sexo, de lo que les gusta y lo que no, y cuando uno de los dos no tiene ganas, el otro se lo toma bien y no presiona ni reprocha.

7. Se apoyan mutuamente

A los dos les importa la relación, no se da por sentada, además de ser un apoyo para el otro.

“Trabajan juntos y se apoyan mutuamente, incluso cuando no están de acuerdo con algo o tienen metas que no son exactamente las mismas”, expresa.

Sabes que puedes acudir a tu pareja cuando tienes un problema, aunque sea solo para darte contención.

8. Se respetan incluso en las discusiones

Las parejas en una relación saludable tienen desacuerdos y discuten, pero no se faltan el respeto.

Puedes enojarte con tu pareja, pero nunca tratarla mal.

“Lo que importa es cómo abordan el conflicto. Si puedes hablar de tus diferencias de manera educada, honestamente y con respeto, estás en el camino correcto”, manifiestan.

“Las parejas que abordan un conflicto sin juicios o menosprecio a menudo pueden llegar a un compromiso, o encontrar una solución”, añaden.

Señales de que tu relación NO es saludable

Por otro lado, hay una serie de señales que indican que tu relación no es saludable.

“Si tiendes a sentirte más ansioso, angustiado o infeliz cuando estás cerca de tu pareja, tu relación puede estar pasando por un mal momento”, explican.

Estas son algunas de las señales de que la relación va por mal camino.

– Intenta controlarte o cambiarte. Antin dice que puede molestarte un comportamiento específico de tu pareja y expresarlo, pero no está bien intentar controlarla.

-No respeta tus límites. Si no respeta tu privacidad o espacio y te presiona contantemente, es una mala señal.

– Casi no se ven ni pasan tiempo juntos. Si no disfrutan de la compañía del otro y no hay interés por pasar tiempo juntos, es señal de que algo anda mal. Se entiende que a veces por diversos compromisos puede haber un periodo de más distancia, pero no ser la tónica de la relación.

– La relación no es equitativa. Se siente poco equilibrada en términos de afecto, comunicación, expectativas o compromiso.

– Te dice cosas negativas o hirientes sobre ti o tus cercanos. La crítica constante y especialmente si es hiriente, socava la relación.

– No te sientes escuchado/a. Tu pareja ignora tus necesidades o cuando le mencionas un problema te invalida o no presta atención.

– Tienes miedo de expresar desacuerdo. Temes a su reacción (desprecio, groserías o desdén) y por lo mismo, te autocensuras.

-No te sientes feliz o cómodo con tu pareja. Si te encuentras constantemente evitando a tu pareja o con sensación de insatisfacción, es una mala señal.