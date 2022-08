Una gran sorpresa le esperaba a Julio Castro, profesor de matemáticas del colegio escuela YULA de Los Ángeles, fiesta que sus propios alumnos realizaron para agradecer su dedicación hacia ellos.

Los Angeles Times relató que el evento contaba con testimonios en videos, un túnel de estudiantes con los brazos extendidos sobre su cabeza, para que luego Castro se encontrará con el regalo: un Mazda 3 hatchback, para aliviar el tortuoso viaje de un querido maestro.

Julio tiene 31 y es peruano, vive -actualmente- en Valle de Santa Clara y para llegar a la escuela debe viajar cerca de 11 kilómetros hasta la parada del metro en scooter. Desde allí el bus tarda alrededor de 90 minutos en llegar a Century City. Luego, debe recorrer un kilómetro para llegar al campus judío, lugar donde queda el colegio.

El profesor comentó a Times “me despierto a las 04:00 horas de la mañana y regresó a las 09:30 horas de la noche, cuando mis tres hijos pequeños están dormidos”.

A pesar del largo viaje que debe realizar diariamente al establecimiento, Julio, no deja de lado su vocación y compromiso como profesor. Así lo confirmó Joshua Gerendash, alumno de Castro. “Se saltará la hora del almuerzo para ayudar a un estudiante y se quedará después de la escuela. También ayuda a los estudiantes que no están en sus clases. Está muy, muy, muy dedicado a nuestro futuro”.

Recaudación de fondos para Julio

Los estudiantes de la escuela se pusieron en campaña de recaudación de fondos a través de Facebook e Instragram y solo bastó un mes para lograr juntar para el auto, un año de seguro y gasolina.

Castro, estaba al tanto que sus estudiantes conocían su realidad, pero nunca esperó tal regalo. “Hice lo mejor que pude”, dijo. “Yo siempre les decía: cuando la vida no va como ustedes quieren, ¿qué hacen? No llores por eso. No te quejes por eso. Solo sé agradecido por lo que ya tienes, y luego sigue adelante. Y un día algunas cosas buenas sucederán”.

“Y esa es la prueba”, indicó, maravillado con el Mazda 2019 azul oscuro con su motor de 2.4 litros, tracción delantera en línea, asientos de cuero, estéreo Bose, techo corredizo y solo 30,000 millas.

¿Cómo lograron juntar el dinero?

La madre de uno de los estudiantes trabaja como gerente de una organización sin fines de lucro y logró aportar con una alta suma de dinero. Mientras que otra de las apoderadas creó una plataforma de donaciones, las que procedían de todo el mundo.

Finalmente, los alumnos y profesores recaudaron gran parte del valor del automóvil a través de rifas, venta de alimentos y eventos.

Castro, al escuchar la historia de cómo lograron juntar todo el dinero, dijo que su trabajo es un placer, la escuela “me abrió las puertas, me aceptaron como un miembro de la familia. Y no puedes comprar eso. Yo quiero estar aquí”.