Los emprendimientos se han convertido en la vía de salvación para muchos trabajadores que han vistos reducidos sus ingresos por la pandemia o que tienen la necesidad de generar recursos adicionales para costear sus gastos.

También son una forma de poder trabajar sin estar inmerso en el mundo laboral tradicional, algo que es cada vez más valorado por las generaciones más jóvenes, motivos por los cuales las tiendas online se han multiplicado entre millennials y centennials.

Hay diversos rubros que son los más clásicos para comenzar a vender online y uno de los más populares es las joyas, sobre todo las de plata, que son la mejor opción en cuanto a calidad, precio y preferencia de los clientes.

¿Te interesa comenzar un emprendimiento de este tipo? Andrés Colorado, jefe e-commerce de la empresa proveedora chilena Joyasdeplata.cl, que también cuenta con tiendas físicas bajo el nombre Joyas Italia, tiene más de una década de experiencia en la venta al por mayor de estos productos y tiene varios consejos que entregar.

El ejecutivo afirma que la pandemia ha potenciado la venta online y, al ser ellos proveedores, han crecido de manera muy rápida, al punto de que tuvieron que ampliar sus oficinas, lo que refleja el éxito que están teniendo este tipo de emprendimientos iniciados por sus clientes.

“Si bien la forma tradicional de venta en persona está regresando de a poco, la pandemia provocó que todos comenzaran a comprar y vender online. Salir no era tan fácil, y es una ventaja el que puedes comprar al por mayor desde tu casa por medio de Joyasdeplata.cl, así que no tienes que arriesgar tu salud ni perder tiempo haciendo filas o retirando los productos. Se ahorra porque no hay que viajar y nosotros damos envío gratis por compras superiores a $100 mil”, cuenta.

Junto a la comodidad de poder vender desde el hogar, las joyas de plata entregan otras ventajas, siendo la más importante, obviamente, el tema del dinero: dejan un amplio margen de ganancia, pues los precios mayoristas permiten que los emprendedores las vendan al doble de su valor original, o incluso más, siendo un negocio rentable desde el principio.

“Puedes hacerlo desde tu hogar, solamente necesitas internet, y también es conveniente porque la inversión inicial es baja. No necesitas invertir sumas millonarias, la venta al por mayor en la tienda online Joyasdeplata.cl parte desde los $50.000”, explica.

Lo que debes saber sobre las joyas de plata

Las joyas de plata han tenido un regreso triunfal en los últimos años, gracias a que se trata de un metal que puede durar décadas y es mucho más barato que el oro.

En ese sentido, es importante saber que se considera como joya de plata a la que tiene al menos 92,5% de pureza, y hasta alrededor del 95%. Ninguna llega al 100% debido a que la plata natural es un material demasiado blando y no sirve para fabricar joyas.

Para poder darle más firmeza, los orfebres le agregan un 7,5% o menos de otros materiales, siendo el cobre el más común, entre otros.

Por lo mismo, a las joyas de plata se les categoriza como: Plata de ley 925, que son aquellas con 92,5% de pureza, y Plata de ley 950, que contienen 95%.

Al respecto, Andrés Colorado recalca que las joyas de plata que comercializan en su sitio web son en su mayoría traídas desde Italia, y también tienen fabricación propia, por lo que ninguno de sus productos contiene níquel, una sustancia que puede provocar alergia en algunas personas.

A diferencia del níquel, que es el material más usado para fabricar las joyas de fantasía barata, es muy poco común que las joyas de plata 925 generen alergia en las personas, lo que las convierte en un producto ideal para niños o adultos con piel más sensible.

¿Cómo se limpia una joya de plata? La ejecutiva dice que se venden productos especiales para pulirlas cuando se oscurecen, los cuales tienen muy bajo costo y devuelven las piezas a su estado original.

Las joyas de plata más vendidas en Chile

El jefe e-commerce de Joyasdeplata.cl indica que las joyas que más venden en nuestro país son los aros, en especial los del tipo argolla y los colgantes, seguidos de cadenas de plata italiana, que son las favoritas de los clientes de todos los géneros.

En cuanto a las tendencias generales en joyas de plata, explica que entre las más populares están las que representan algún tipo de amuleto, lo que está muy requerido por los consumidores últimamente.

“Los amuletos siempre son de los más pedidos. Entre esos tenemos los religiosos, en los cuales destacan los de San Benito con cinta, que son súper económicos; y también otros, como la Mano de Fátima (también llamada Jamsa o Hamsa), que se usa como símbolo de protección y en contra de las infidelidades de la pareja, algo que nació en Medio Oriente”, indica.

Añade que también se pide bastante lo relacionado a la naturaleza, como aquellas joyas que representan olas o el famoso Árbol de la Vida. En cuanto a amuletos para atraer el dinero, suele utilizarse la herradura.

“Históricamente se ha asociado la plata como un material que sirve para sacar las malas vibras y para otorgar protección, entonces todas estas joyas se consideran amuletos y suelen darse, por ejemplo, a los bebés y a los niños. Así que para muchas personas cumplen doble función, no son sólo un accesorio”, indica.

El catálogo de Joyasdeplata.cl abarca miles de productos y se agregan nuevos todos los días, así que hay mucha variedad, concluye el ejecutivo.