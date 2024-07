Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según un estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, los adultos que evitan ver televisión o videos durante las comidas familiares tienen un 37% menos de probabilidades de ser obesos. La dietista diplomada de la Clínica Mayo de Rochester, Tara Schmidt, advierte que comer frente al celular o la TV es una forma de comer sin pensar, lo que impide apreciar sabores y texturas, llevando a consumir más calorías y no percibir la saciedad. Además, esto puede provocar estrés y malestar, llevando a comer en exceso.