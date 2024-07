Rob Dance, el fundador de Rock, una de las consultoras de tecnologías de la información más influyentes del Reino Unido, según Bussines Insider, escribió cinco frases que está “harto” de escuchar de los empleados.

Así se ve en una publicación de X (Twitter), la que se convirtió viral en redes sociales por su contenido y la discusión que generó.

Según se ve en la imagen, Dance escribió estas frases: “¿Puedo salir temprano hoy?, ¿Voy a llegar tarde en la mañana?; Mi hijo está enfermo, ¿puedo irme rápido?; Tengo una cita con el médico mañana, ¿está bien?; Voy a regresar tarde del almuerzo, tengo algunas cosas que resolver“.

“No me importa. Te contraté para un trabajo y confío plenamente en que lo harás”, finaliza el letrero.

Como suele suceder en redes sociales, no muchos leyeron la explicación del post que escribió en el hilo el fundador de la consultora.

De hecho, el usuario “@lev_pozniakoff”, le respondió “Ok yo estaba empezando a escribir una respuesta diciendo que estabas equivocado y luego leí la explicación. Gracias señor, definitivamente tiene razón. Estoy cansado de que la gente esté en la oficina sólo por estar en la oficina. ¿Hoy no lo sientes? ¿Conseguirás el trabajo a tiempo? Sí. ¡Genial! Que tengas un buen día”.

Otro usuario, @michael_kove, enfatizó en que está bien, pero qué pasa con aquellos trabajadores que tienen que sí o sí estar de forma presencial, a lo que Dance respondió que “¡Entiendo que esto puede variar según la industria! Sería genial escuchar las opiniones de personas en las industrias que mencionaste al respecto”, lo que aumentó el debate en la plataforma.

En el hilo de la publicación, Rob Dance explicó lo escrito en la pizarra y señaló que “No necesito que justifiques cada una de las horas. Los tiempos han cambiado y el lugar de trabajo es diferente hoy en día”.

“La gente está harta de ser tratada como niños. Lo único que debería importar es que todos sean felices y que el trabajo se haga. Mi consejo para las empresas: Traten a su personal como adultos”, enfatizó, y agregó que “Eso es todo, ese es el gran secreto. Denles autonomía. Respeten que tienen vidas fuera del trabajo. No los manipulen para que se sientan agradecidos por no ser despedidos todos los días”.

Things I'm sick of hearing from my employees:

– Can I leave early today

– I'll be late in the morning

– My child is sick, can I rush off

– I've got a doctor's appointment tomorrow, is that okay

– I'm going to be late back from lunch, I've got some things to sort

I don't care. pic.twitter.com/JfkivEli07

— Rob Dance (@RobDance_) July 1, 2024