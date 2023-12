Si tienes una carrera, seguramente estarás contento de leer esta nota y no comer alguno de los alimentos que aparecen a continuación.

Una alimentación adecuada es una de las bases principales del ejercicio y una vida sana. El deporte toma cada vez mayor importancia en la sociedad, considerando las cifras de obesidad que van en aumento.

Mientras algunos deportistas prefieren no tomar desayuno o practicar el ayuno intermitente, otros prefieren mantener una dieta balanceada y liviana, sobre todo si lo que se tiene por delante es una carrera.

La idea es no tener problemas estomacales durante la actividad física, pero tampoco quedarse sin energía en medio del camino y que la fatiga se apodere del cuerpo.

Pese a que no todos los cuerpos son iguales y algunos se comportan diferente frente a los alimentos en las mañanas previo a una carrera, a continuación te dejamos un listado de comidas a evitar antes de una actividad deportiva, por los inconvenientes que te pueden provocar, ya sea desde problemas al estómago, como calambres, gases o desniveles de insulina.

Si viste The Office, sabes de lo que te hablamos. No querrás que te pase lo mismo que a Michael Scott.

Lista de alimentos a evitar antes de una carrera

LECHE

La leche es uno de los alimentos más nutritivos de la pirámide alimenticia. Pese a que tiene grandes propiedades que ayudan a la actividad física, la lactosa puede ser un problema. Según la revista Women’s Health, la enzima encargada de la digestión en el intestino no trabaja igual en todas las personas, por lo que en los intolerantes a la lactosa, esto puede provocar un incómodo momento durante una carrera.

PIMIENTOS

La página especialista en deportes, Runtastic consigna que la cáscara de los pimientos es difícil de descomponer en el estómago, ya que es extremadamente densa y fibrosa. Su valor nutricional es importante, sin embargo, es recomendable consumirlos después de una actividad deportiva, sobre todo si es de alto rendimiento.

TOMATE

El tomate, pese a lo delicioso y gran aporte de vitaminas C, K y potasio, puede provocar reflujo ácido y acidez. Durante la actividad física, sobre todo si es una competencia, esto puede jugar en contra del deportista, por lo que también se recomienda comerlo después de la actividad, o más temprano, pero en una tostada con aceite de oliva virgen, ya que así se reduce la acidez.

CARNE

La carne es una de las principales fuentes de proteínas y aminoácidos, pero sin importar los beneficios que tiene, ya sea en carne roja, blanca o mariscos, puede ser pesado para el estómago. Según Women’s Health, si una persona comió carne antes de una carrera, puede sentir hinchazón, gases e irritación en el tracto digestivo, lo que se puede extender hasta tres horas después de su consumo.

AZÚCAR

Este punto no tiene mucha vuelta. El azúcar en general no es recomendada. Pese a lo que se cree, el azúcar no hace recuperarse de los bajones de energía y su consumo puede incrementar de manera descontrolada los niveles de azúcar en la sangre. Además, dificulta quemar grasa y estimula su acumulación. Sirve para practicar tú “no, gracias”.

LEGUMBRES

Para los corredores, las legumbres son una excelente fuente de fibra. Su dieta, en diversos formatos, puede tener un efecto positivo en el rendimiento deportivo, agrega Runtastic, pero su consumo puede provocar indigestión o diarrea, por lo que comerlas es mejor después de la carrera.

PEPINO

El pepino es maravilloso para los corredores, por su aporte en agua, silicio y quercetina, que ayuda a reducir la hinchazón, sin embargo, hay que hacerlo sin semillas, ya que estas causan inflamación abdominal.

COMIDAS ALTAS EN GRASAS

Las personas necesitamos grasas, ahora, hay que tener en cuenta que hay grasas y grasas, sin embargo, sin importar su procedencia, es mejor evitar los alimentos altos en este contenido antes de ir a correr, ya que su digestión demora más y requiere un mayor esfuerzo. Es verdad que puede aportar resistencia, pero puede causar incomodidad en el cuerpo.

Si quieren ganar resistencia con un alimento alto en grasas, no te vayas por la opción de comida chatarra y prefiere frutos secos una hora antes de correr y con abundante agua.

BEBIDAS ENERGÉTICAS

Las bebidas energéticas tienen carbohidratos y son altas en glucémico, lo que aumenta los niveles de azúcar en la sangre y generan un peak de glucemia, sin embargo, al disminuir provocan una sensación de desvanecimiento y falta de energía. Nadie quiere esto en medio de una carrera.

COMIDAS PICANTES

Las comidas picantes son tentadoras a cualquier hora, aun así, no se recomiendan previo a una carrera. Su contenido puede provocar fácilmente acidez o malestar gastrointestinal, y obliga a hacer paradas constantes en el baño.