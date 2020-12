Comenzará un nuevo año y con eso varios jóvenes comenzarán la búsqueda de su primer trabajo. Sea por iniciar la vida laboral para ocuparse durante el verano, la práctica profesional o el primer empleo tras egresar de una carrera, siempre existe una barrera que complica a quienes nunca han trabajado: la falta de experiencia.

¿Cómo presentarse sin haber pertenecido a una empresa o haber realizado alguna labor? El principal consejo es identificar el tipo de trabajo al que apuntar según los intereses y considerar la vida pre laboral que vivió la persona cuando era estudiante.

Según la plataforma de reclutamiento de personal, The Bonding, el CV es la herramienta clave para conseguir el trabajo deseado. Por dicha razón, el documento debe prepararse apuntando hacia el cargo o área de interés para el postulante, teniendo en mente su vocación y dónde quiere desarrollarse profesionalmente.

“Muchas personas que recién salen de la universidad consideran que no tienen ningún tipo de experiencia porque han participado en actividades que no son consideradas como un trabajo. Sin embargo, hay experiencias previas, en el colegio, o en la universidad, que se pueden tomar como tal. Por eso es importante incluirlas en el CV (radio del colegio, participación en una investigación, actividades extracurriculares, etc) pues éstas desarrollan destrezas que los reclutadores pueden estar buscando para determinada vacante”, aseguró Joaquín Jiménez, director de The Bonding.

En ese sentido, mencionar desempeños anteriores puede demostrar al futuro empleador las habilidades que se han desarrollado durante el tiempo, enfatizando en la inclusión de palabras en el CV como “logré” o “realicé”, para demostrar dedicación, esfuerzo y resultados.

“Los buenos perfiles profesionales son siempre aquellos que han logrado algo en sus vidas. Personas que pueden aportar experiencias como ‘trabajé para pagarme mi universidad’ , o ‘me gané una beca’, o ‘ganamos como equipo en tal deporte’ o ‘me fui a vivir fuera para buscar otra cosa’, entre otras, serán frases importantes que demostrarán esos logros obtenidos. De esta manera, demostrarán las características propias de las personas exitosas, que es la motivación propia y el arriesgarse para lograr algo”, aseguró Jiménez.

En cuánto a la inclusión de una foto en el documento, desde la plataforma explicaron que no es necesario. Aunque, puede funcionar en algunos casos, la imagen debe ser acorde a las expectativas del futuro trabajador, por lo que una foto informal o selfie sería un desacierto.

Otro consejo fundamental es ser breve a la hora de exponer información y prescindir de datos irrelevantes en ese momento, dado que, éstos serán solicitados a futuro a los postulantes.

Por otro lado, si se trata del CV de una persona extranjera se recomienda informar si cuenta con una visa de trabajo en su presentación para facilitar el proceso.