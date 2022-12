Puqueldón, en Chiloé, ha sido escogido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) de la ONU como uno de los mejores pueblos del planeta para el turismo este 2022.

De la mano de nueve criterios, desde recursos culturales y naturales junto a sostenibilidad económica, social y ambiental a desarrollo turístico e integración de la cadena de valor más infraestructura, salud y seguridad, la OMT publicó una lista con 32 localidades.

Los dos primeros lugares de la lista fueron para Austria, con Zell am See y Wagrain, tras lo cual quedó Puqueldón por sobre países como China, Ecuador, Colombia, Perú, Etiopía, Georgia, Israel, Italia, Jordania, México, Marruecos, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Arabia Saudita, Eslovenia, España, Suiza, Turquía y Vietnam.

Desde Sernatur declararon estar felices con la noticia.

Al respecto la directora nacional (s), Beatriz Román, sostuvo que “desde nuestro servicio, y en conjunto con las direcciones regionales, estamos fortaleciendo el turismo rural, una actividad que posee gran potencial para diversificar las economías locales de distintos destinos”.

“Estamos felices porque, además, este reconocimiento a Puqueldón viene a reforzar el hecho que el archipiélago de Chiloé, un destino ícono del país, se ha caracterizado por ser el epicentro del turismo rural en Chile, con más de 700 servicios de alojamiento, alimentación y de esparcimiento registrados en Sernatur”, detalló.

Por su parte la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, señaló que “estamos muy contentos por Puqueldón, reconocida por la OMT como la única localidad chilena que trabaja por la preservación de la cultura chilota, los atractivos naturales de su región y las tradiciones, elementos que son motor de desarrollo a través del turismo para

reactivar la economía de laslocalidades”.

Así invitó a seguir por esta senda de “valorar y revitalizar lo local”.

Además de publicar la lista de los mejores pueblos, la OMT también anunció que trabajará con otras 20 localidades para un programa de mejora.

La primera de la lista fue Trevelin (Argentina), seguida de Krupa na Vrbasu (Bosnia y Herzegovina), Fontainhas (Cabo Verde), Ninhue (región de Ñuble) y San Vicente de Chucuri (Colombia).

Según indicaron desde el Subsecretaría de Turismo, Ninhue cuenta con una serie de elementos que relevan la identidad, como el sello de origen de sus chupallas, las colchanderas y todo lo relacionado al capitán Arturo Prat.

“Ahora Ninhue entra en el programa de mejora de la Organización Mundial del Turismo, el cual se aplica a aquellos pueblos que no cumplen en su totalidad los criterios necesarios para recibir el reconocimiento e

integrar la red de Best Tourism Village”.

La siguiente edición esta distinción se abrirá en febrero de 2023.

Zell am See (Austria)

Wagrain (Austria)

Puqueldón (Chile)

Dazhai (China)

Jingzhu (China)

Choachí (Colombia)

Aguarico (Ecuador)

Angochagua (Ecuador)

Choke Mountains Ecovillage (Etiopía)

Mestia (Georgia)

Kfar Kama (Israel)

Sauris-Zahre (Italia)

Isola del Giglio (Italia)

Umm Qais (Jordania)

Creel (México)

El Fuerte (México)

Ksar Elkhorbat (Marruecos)

Moulay Bouzerktoune (Marruecos)

Lamas (Perú)

Raqchi (Perú)

Castelo Novo (Portugal)

Pyeongsa-ri (República de Corea)

Rasinari (Rumania)

AlUla Old Town (Arabia Saudita)

Bohinj (Eslovenia)

Rupit (España)

Alquézar (España)

Guadalupe (España)

Murten (Suiza)

Andermatt (Suiza)

Birgi (Türkiye)

Thái Hải (Vietnam)