Un terremoto de magnitud 7,6 se originó este sábado frente a las costas de Filipinas, lo que generó una alerta de tsunami y órdenes de evacuación para los habitantes de la isla Mindanao.

La sacudida se produjo en medio de la noche, a las 22:37 horas locales, y según indica el Servicio Geológico del Estados Unidos, el hipocentro se localizó a 32 kilómetros de profundidad.

“Según la base de datos local de escenarios de tsunamis, se espera que las olas experimenten alturas de más de un metro por encima de las mareas normales, y pueden ser más altas en bahías y estrechos cerrados”, señaló el departamento filipino de sismología, según consigna Agencia EFE.

El movimiento telúrico se sintió con mayor intensidad en Davao, la ciudad más poblada de la isla Mindanao. Como se mencionó, el sismo ocurrió en la noche, cuando la vida nocturna estaba en pleno desarrollo.

Así lo registran videos de los usuarios, que han sido compartidos en redes sociales.

