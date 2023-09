Diez personas han fallecido y varias han resultado heridas como consecuencia de un fenómeno meteorológico que afectó a varias ciudades de la provincia de Jiangsu, en el este de China, recogieron hoy medios estatales

Un tornado asoló Daxing y Nancai, dos poblaciones situadas en el término municipal de la ciudad de Suqian, a alrededor de las 17:20 horas del martes (05:20 hora en Chile), causando la muerte de al menos cinco personas y heridas graves a otras cuatro, informó la agencia estatal Xinhua

Unas 5.500 personas se vieron afectadas, 405 de ellas han sido evacuadas y 137 viviendas se derrumbaron debido al desastre.

El tornado, que duró unos 10 minutos, arrasó con árboles, postes eléctricos y vehículos, y provocó cortes de electricidad y comunicación en algunas zonas, según publicó la Agencia EFE.

El Departamento de Emergencias local, citado por la cadena, determinó que el ciclón tuvo una intensidad EF2, que equivale a una velocidad de viento de entre 191 y 260 kilómetros por hora.

A unos 150 kilómetros de distancia, en el término municipal de Yancheng, otro tornado sacudió el condado de Funing a las 20:30 horas del martes (09:00 hora en Chile), dejando un saldo por el momento de cinco fallecidos y cuatro heridos.

Otras localidades del citado condado se vieron afectadas además por lluvias torrenciales.

En Yancheng, las autoridades han registrado 1.364 damnificados, 199 hectáreas de cultivos dañadas y 129 evacuados.

A mediados del pasado agosto, Yancheng sufrió otro tornado, que dejó dos muertos y quince heridos.

On September 19, at least four tornadoes hit central and northern Jiangsu. So far, 10 people have been killed and 8 injured. It is the deadliest tornado in China in two years. pic.twitter.com/QLXEseSkP6

— Jim yang (@yangyubin1998) September 20, 2023