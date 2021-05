Más de 69 mil seguidores tiene la cuenta de Instagram “Blusas de Paula Daza”, dedicada a los atuendos usados por la subsecretaria de Salud Pública en cada reporte de la pandemia de coronavirus entregados por el Ministerio de Salud.

La responsable detrás de la cuenta -a la que el mismo ministro de salud Enrique Paris hizo alusión- es la diseñadora industrial Francisca Sanhueza, de 33 años.

“Empezó como una idea bien inocente la verdad”, contó en conversación con La Cuarta. “Estábamos con unas amigas comentando unas blusas que tenía Daza; harto color, harta forma. Había una bien famosa, con unas caras. Y comentamos que se nos estaba dando en bandeja la oportunidad de hacer un Instagram”, recordó.

De hecho, fue tan modesto su inicio, que incluso llegaron a perder el interés por un tiempo. “Al principio eran dos, tres Me gusta y de repente la cuestión explotó. Fue algo que casi que sentimos que se nos escapó de las manos”, dijo.

El “de repente” ocurrió en abril cuando un usuario de TiKTok hizo un video contando quién era Paula Daza y “en un momento dice ‘y más encima tiene un club de fans que suben fotos todos los días con su ropa’. Ahí la cuestión explotó”.

Así funcionan

La joven profesional y sus amigas toman capturas con sus celulares a las apariciones de Daza en televisión, aunque gracias a su popularidad ahora también reciben aportes de anónimos.

“Hay gente que, sin que la hayamos pedido, nos comparte la foto. Cuando sale en alguna nota de prensa en regiones y está hablando de algo, nos mandan la foto. Y ahí siempre se le responde: ‘Gracias por los aportes’”, explicó.

Sin embargo, el secreto es “sacarle la foto a la tele como si hubiera un espectador detrás” y usar un lenguaje cómico en las descripciones y respuestas. Por ejemplo, cuando alguien les pregunta dónde comprar una de las blusas, la replica no podía ser que otra que: ‘Esta pregunta la responderá la subsecretaria Paula Daza’.

“Yo creo que por ahí para darle algo de interés y algo de humor, se ocupa un lenguaje medio siútico. La idea era hacer como una pequeña sátira de eso, para darle harta risa”, reconoció.

Eso sí, Sanhueza afirmó a La Cuarta que todo su trabajo se enmarca en el respeto. “Yo siento que de alguna forma es bueno que se quede así porque creo que para ella debe ser extraño que alguien la esté mirando sagradamente en cada transmisión, le saque fotos y la describa. Entonces por ese lado hemos intentado tener una postura súper respetuosa independiente de lo que ella diga o no diga, porque en el fondo, el Instagram es de las blusas”, dijo.

“Nos interesa que ella no quede como chaleco de mono, porque alguien puede llegar e insultarla y tampoco es la idea exponer su imagen gratuitamente. No sé si en algún momento por las vueltas de la vida llegamos a tomar once a La Moneda con la Paula Daza, pero no sé si ella querrá conocer algo así”, dijo.

Paris

El jueves pasado el mismísimo ministro de salud Enrique Paris hizo alusión a la cuenta.

Justo antes de las preguntas de los periodistas, el secretario de estado dio la palabra a Daza diciendo: “Hoy día no está con blusa, está con Beatle verde. Verde esperanza, que es la esperanza que tenemos nosotros en que esta pandemia avance negativamente y logremos superarla”.

Por su parte, Daza simplemente se limitó a mirar a su colega, insinuó una sonrisa, y ambos continuaron con el resto del informe.

“¡Nos reímos mucho!”, aseguró Francisca. “Nunca nos imaginamos que iba a llegar a ese nivel de conocimiento las blusas”, agregó.