La noche de este martes, Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta brindaron una entrevista exclusiva a Soledad Onetto, donde se refirieron por primera vez a cómo fue el violento episodio vivido en Etiopía, el cual terminó con el guía español, Toni Espadas, fallecido de un disparo en la cabeza.

Los rostros de TV se encontraban en el país africano a causa de grabaciones para su programa “Socios por el mundo“; travesía en la que los acompañó Espadas y un traductor.

Aquel día, los cuatro integrantes del viaje visitaron a la tribu de los Mursi, quienes, según el relato del actor chileno y el periodista, los recibieron de buena manera y colaboraron con la realización del programa sin problema alguno. La tribu no tuvo relación alguna con el ataque.

El relato de Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta

“Llegamos, nos recibió el jefe de la tribu que era un tipo de dos metros, enorme. Son intimidantes, son muy grandes. Ahí nos empieza a explicar cómo eran sus costumbres, sus riquezas son sus animales (…), nos sacamos una foto con todos, muy cariñosos“, describió Zabaleta.

Tras dejar a la tribu, los viajeros iniciaron su retorno en un jeep. Toni manejaba, Jorge iba de copiloto, y en los asientos traseros iban Pancho y el traductor.

“Ya llevábamos 40 minutos (de viaje), yo iba un poco dormido hasta que sentí que algo estaba conversando Jorge con Toni acerca de unas personas”, relató Saavedra. “Hay un camino recto que se ve hasta el final. Nosotros veíamos gente que pasaba caminando, unos armados, otros no“, complementó Zabaleta.

“Toda la gente caminando hacia allá (adelante); algo pasaba allá. Cuando vamos nosotros con Toni, de repente le digo ‘Toni, mira esa gente que está allá al fondo… Mucha gente’, y Toni para y me dice ‘Los Mursi nunca corren, siempre caminan. Si corren es porque pasa algo’“, continuó el actor.

Estaban lejos de aquel tumulto de gente (a unos 300 o 400 metros aproximadamente, según relataron). En aquel momento, y tras analizar el panorama, Espadas decidió cambiar de ruta, cosa que le comunicó a sus compañeros de viaje.

“Lo mató inmediatamente”

Al devolverse por el mismo camino, dos personas armadas se acercaron corriendo al vehículo. Una vez frente a ellos, los sujetos apuntaron al auto con fusiles AK-47.

“Toni frena, para, y sigue muy despacito en primera marcha, muy despacio. El tipo se va hacia el lado, se abren, y cuando están al lado nuestro en la ventana, yo lo miro. Toni iba con el vidrio abajo. Cuando pasamos ahí, el tipo dispara. A matar“, contó Jorge.

“Lo mató inmediatamente”, agregó Saavedra. “Fue fulminante, no hubo posibilidad de que uno dijera ‘Él está vivo; lo podemos llevar a algún lugar’, no. Lo que vimos ahí, no“, dijo Pancho.

El cuerpo de Toni cayó sobre el regazo de Jorge. En ese mismo momento, otro vehículo que transportaba al resto del equipo los chocó por detrás para huir de la escena. Tal acción los empujó hacia un cerro, tras lo que vino una rápida y ágil reacción del actor.

“No sé cómo, pero tomo el volante. Toni quedó con el pie en el acelerador y al empujar el jeep se produce el mismo efecto que cuando haces partir un auto que no tiene batería, y el auto parte muy rápido”, explicó.

“Tomo el volante; logro maniobrar. No sabía cómo llegar al camino, eran muchas ramas y mucho todo, y veo un árbol y nos tiramos por el árbol. Hizo como una rampa, y llegué al camino (…) cuando saltamos, y saltamos alto, Toni saca el pie del acelerador y el auto para”, recordó Zabaleta.

Tras un momento de histeria, donde se oyó muchos “Nos van a matar” por parte del equipo del guía español, todos volvieron con los Mursi, quienes, según Saavedra, se mostraron conmocionados por lo que había sucedido. El líder de la tribu guió a la caravana a un lugar seguro.

Onetto le preguntó al rostro de telenovelas nacionales por qué creían haber sobrevivido al ataque. “Yo creo que nos salvamos básicamente porque el tipo disparó una sola vez. Eso es lo que a mí me hace dudar de la intención que tenía; nos podría haber matado a todos“, le respondió el intérprete.

Finalmente, los colegas de Toni lograron que un avión se desviara hacia Hana, donde se pudo rescatar a todo el equipo y el cuerpo del guía. “Lo que más tranquilidad le dio a Irene (viuda de Espadas) fue saber que él no sufrió; que su muerte fue instantánea“, manifestó Francisco.

Un recuerdo de Toni

En el diálogo, el exanimador de Viña mostró un regalo que Espadas le realizó a los integrantes de “Socios por el mundo“. “Esta pulsera que tenemos acá, el primer día, en esa conversación íntima, Toni tenía estas pulseras puestas y le pregunté ‘Toni y estas pulseras, ¿qué son?, ¿qué significa?’”, contó Saavedra.

“(Nos dijo) ‘Son artesanías que hacen las distintas tribus’, y él las había mandado a comprar para entregarnos a nosotros al final de la grabación, y cuando ya nos íbamos a España, sus colaboradores nos las entregaron“, continuó Pancho.

“Increíble cómo es la vida. Esto (la pulsera) está hecho de casquete de bala, de lo mismo que lo mató“, detalló Francisco, por lo que ahora él y su compañero cuentan con un recuerdo físico de Toni.